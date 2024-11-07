Muhalefet için tek çare ortak mücadele zemini yakalamak

Politika Servisi

“Çözüm süreci” tartışmaları sürerken peş peşe gelen kayyum darbelerine tepkiler de devam ediyor. Kayyum atamalarına ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak inisiyatif alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin genel başkanlarıyla bizzat görüşüyorum. Görüşmeye devam edeceğim. Görüşemeyen, görüşememesini istismar olarak nitelendirip kabul etmeyen insanlara ısrarla gitmeye devam edeceğim" dedi. İktidara yüklenen İmamoğlu, "Milletin verdiği gücü kendi güçleri zannedenlerin çok güçlü bir demokratik uyarıya ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 12’ncisi düzenlenen Brand Week İstanbul’a katıldı. Bu yıl ‘Bir Tarihin Başlangıcı’ temasıyla hayata geçirilen etkinliğin açılışında "Yeni ve Adil Bir Başlangıç Mümkün" başlıklı bir konuşma yapan İmamoğlu, ulusal ve küresel çapta yaşanan adaletsizliklere vurgu yaptı, "kayyum" uygulamasına da özel parantez açtı. "Görevden alınan belediye başkanı yerine geçici olarak gelecek kişiyi belediye meclisi seçmelidir" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

İNİSİYATİF ALIYORUM

"Evrensel hukuk ve demokrasi standartlarının önümüze koyduğu kurallar bunlardır. Bu yüzden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak inisiyatif alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin genel başkanlarıyla bizzat görüşüyorum. Görüşmeyen devam edeceğim. Görüşemeyen, görüşememesini istismar olarak nitelendirip kabul etmeyen insanlara ısrarla gitmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin bizim ısrar ve iyi niyetimizden kurtulma şansı yok."

Halkın ekonomik zorluklardan, sağlık, eğitim, adalet, güvenlik sorunlarından dolayı yaşadığı isyanı duymazdan gelenlerin uyarılması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, "Biz, demokrasiyi koruyacak, özgürlüklere sahip çıkacak sorumlulukla hareket ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu süreçte hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Türkiye’nin geleceğinin muhafızı olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, ‘‘İnisiyatif alacağız’’ ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İTİRAF ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ın bir dönem daha cumhurbaşkanı seçilmesi için anayasa değişikliği istemesine dair konuştu. Özel, "Erdoğan’ı iktidarda tutabilmek için Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş. Türkiye’de yaşanan bütün meseleler bir demokrasi sorunu. Yani Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bakış açısı var. Öyle olunca orada bir samimiyet olmadığı çok açık" dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla birlikte bir gerçek ortaya çıktı. Bir anda gündeme bir bomba düşüyor malum. Önce ‘gel anayasayı değiştirelim’ dediler. O kapıyı kapadık. Sonra dediler ‘İsrail, Türkiye’ye saldıracak, gündemi ele almak için kapalı oturuma çağırdık, ‘anlat bakalım’ dedik, anlatamadılar. Şimdi, ‘Kürt sorunu yoktur ama Türkiye’nin terör sorunu vardır. Onu bitirmek için de birisi gelmelidir, bu kürsüye çıkmalıdır. Bir konuşma yapmalıdır ve bütün sorunlar bitmelidir’ diyen bir anlayış dün ağzındaki baklayı çıkarttı. Yani Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutabilmek için Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş.” DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ise Halfeti Belediyesine kayyum atanmasını protesto için ilçeye gitti İmralı’da tutulan Abdullah Öcalan ile Ömer Öcalan arasında 23 Ekim’de yapılan görüşmeye değinen Bakırhan, "Sayın Öcalan, Ömer Öcalan ile görüştüğünde Halfeti’nin önemine değinmişti. Buraya kayyım atayanlar birlikte yaşam irademize kayyım atamıştır. Bu karar geri alana kadar, Mehmet Karayılan ve Saniye Bayram görevinin başına geçene kadar alanlarda olacağız. Direneceğiz. Burada iradesine sahip çıkan herkesi kutluyoruz. Siz doğru yerdesiniz. Kayyım atayanlar yanlış yapıyor. Demokrasiye darbe yapılıyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, yaşananların "siyasi darbe" olduğunu vurguladı. Hatimoğulları şöyle konuştu: “Bıkmadan usanmadan şunları tekrar etmeye devam edeceğiz. Kayyım sarayın eli ile gerçekleşen, siyasi polis darbesidir. Seçme ve seçilme hakkının ortadan kalkması demektir. Yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Padişahlık dönemimde olduğu gibi bir sistem kurmak istiyorlar. ‘Kürt sorununu çözelim’ dedi, elini uzattı ama diğer eliyle halkların üzerine sopa indiriyorlar. İç barışı sağlamak isteyenler kayyım atamaz. Türkiye’de iç barışı sağlayanlar Esenyurt’a kayyım atamaz. 85 milyonun seçme ve seçilme hakkını korumak zorundayız. Buna karşı çıkmak dışında bir yolumuz yok. Ortak mücadele ile kazanacağız. Sayın Öcalan’ın memleketinde sesleniyoruz; tecridi kaldıracak olan sizlersiniz.” Bahçeli’nin sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sert ifadeler kullandı. Dervişoğlu, ‘‘Sen gerçekte gelip konuşmasını mı istiyorsun yoksa serbest mi bırakılmasını mı istiyorsun? Sen yeni bir af planına mı hazırlık yapıyorsun? Sen ne söylediğinin bilincinde misin? Sen istersen gidip İmralı’da grup toplantısı yapabilirsin’’ dedi.

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İRADEMİZİN GASBINA İZİN VERMEYECEĞİZ

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 30 Ekim’de görevden alınarak yerine kayyım atanmasının ardından CHP’nin başlattığı ‘Demokrasi Nöbeti’ sürüyor. Polis bölgedeki bir kafeye girmek isteyen Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Pınar Uzun’la CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i engelledi. Emniyet yetkilileri ile yapılan müzakereler sonuç vermeyince heyet, engellenmeyi alkışlarla protesto etti. Daha sonra belediye binasına girmesi engellenen CHP heyeti, oturma eylemine başladı.

Oturma eylemi sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve İl Başkanı Özgür Çelik’in belediye binasına girmesine izin verildi. Altay ve Çelik’in beraberindeki 5 kişilik heyet kayyım ve İstanbul Valisi Davut Gül’le görüştü. İstanbul Valisi Davut Gül ve kayyım ile görüşen CHP heyeti, Meclis üyelerinin belediye binasına girmesini ve çalışmalarını sürdürmesini istedi. Bir saatten fazla süren görüşmede Davut Gül, heyetin taleplerini değerlendireceklerini söylediği aktarıldı. Polis ekipleri CHP heyetinin önlerine kalkanlar yerleştirerek geçişe izin vermedi. Sözlü tartışmanın ardından arbede yaşandı. CHP’liler “Yaptığınız hukuksuzluk” diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra Taşcıer, Uzun ile Çelik’in de geçişine izin verildi.

‘ÇOCUKSA ÇOCUK’

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir gencin polisler tarafından gözaltına alınması sırasında olaya tepki gösteren yurttaşlara polisler "Teröristse sıkarız" diye tehditlerde bulundu.

MA’nın haberine göre Cizre Belek Parkı’nda ismi öğrenilmeyen 14-15 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir gencin ters kelepçeyle gözaltına alınması sırasında duruma tepki gösteren yurttaşlara, polis "Teröristse sıkarız" diyerek tehditlerde bulundu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Vatandaşın "Burası işkencehane değil" diyerek tepki göstermesi üzerine polisin "sen işkence görmemişsin hayatında" diye yanıt vermesi dikkat çekti. Polisler genci yere yatırırken tepki gösteren vatandaşa "Sen tanıyor musun bu çocuğu" diyen polis "Tanımıyorum, çocuktur" bu yanıtını aldıktan sonra ise "Çocuksa çocuk" dedi.

POLİSLERE SORUŞTURMA

Öte yandan Batman Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından çıkan protestolarda bazı yurttaşları darbederek gözaltına alan polislerle ilgili soruşturma başlatıldı. Batman Valiliği, "Gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. 4 Kasım sabahı DEM Parti’nin yüzde 64 ile kazandığı Batman Belediyesi’ne kayyum atanmış ve belediye başkanı Gülistan Sönük görevden uzaklaştırılmıştı. Kayyum atanmasının ardından iradesine sahip çıkan yurttaşlar belediye önüne gelerek İçişleri Bakanlığı’nın kayyum kararını protesto etti. Bu sırada polislerle bazı eylemciler arasında çıkan kavga görüntülere yansıdı.

Türkiye’nin pek çok yerinde kayyum protestoları devam etti. Polis sert müdahalede bulundu.

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PROF. DR. CANGÜL ÖRNEK: YOL HARİTASI YOK

Erdoğan’ın henüz açılmamış kartları olduğu gözüküyor. Ortağı Bahçeli’yi daha öne sürerek kendisi sürece sessiz kalmayı tercih etti. Bu şekilde Erdoğan’ın olaylardan haberi olmadığı gibi de iddialar ortaya atılmaya başlandı. Yani Erdoğan pozisyonunu çok açık etmiyor. Bu da bir tür lider koruma hamlesi olabilir. Ancak son atanan kayyumlarla da görüldü ki yöntem konusunda baskıcı, muhalefeti dağıtmayı amaçlayan bir rejim karşımızda ve tepedeki en büyük amacı da en az bir dönem daha Erdoğan’ın seçilmesi ile rejimi kalıcılaştırmak.

Bunun için bazen el sıkarak bazen sopayı çıkartarak yollarına devam etmek istiyorlar. Muhalefet bu sürece çok dağınık girdiğini söylemek gerekiyor. Yani seçimler sonrası o üstünlüğün bu meşruiyeti sorgulanacak rejime geri verilmesi, sonbahara girerken gündemi belirleyebilmek devam ettirebilmek gibi bir planları olmadığı ortaya çıktı. Onun yerine iktidara yanıt üretmeye çalışan bir pozisyonda kaldılar. Normalleşme, Anayasa, çözüm süreci derken rejimin kurduğu oyun alanına girmiş oldular. Dolayısıyla muhalefetin elinde bir yol haritasının bir stratejisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugünkü süreç içerisinde de muhalefetin bir kanadı liderlik kariyerlerine odaklanmış bir görüntü çiziyor. O sebeple bugün yapılması gereken en önemli şeylerden birisi sandık hesaplı anlayışı bir köşeye bırakmak. DEM Parti’ye dair de çok aktörlü bir süreçten kaynaklı hatalı bir tavır sergilediler. Yani yönünü tam olarak nereye belirleyecekleri net değiliz. Ama şu net görmek lazım ki bu rejimden herkesin yararına bir şey çıkması mümkün değil. Anayasa tartışmalarına bile bakılırsa bugün rejimin ortakları en demokratik ifadeleri, kanunları çıkartsa koysa bu rejim yine faşizan uygulamalara devam edecektir. Öte yandan 2015 ile benzerlikleri olan bu süreçteki en büyük fark artık neredeyse halkın elinde seçim diye bir şey de yok. Yani Mardin'de üç dönem kayyum atandıktan sonra on beş yıldır seçim yapılmayan yer mi olur? Dolayısıyla bugün Türkiye'nin geleceğini ipotek altına almak meşru mudur sorusunu sormamız lazım hep beraber.

Prof. Dr. Cangül Örnek

Siyaset Bilimci

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SEYİT ASLAN: ORTAK MÜCADELE

Tek adam iktidarı ve ortağı MHP’nin koltuklarını bırakmak istemediği kesin. Bu süreçte muhalefetin mücadele olanaklarını konuşurken gırtlağına kadar batmış bir rejimle karşı karşıya olduğumuz unutulmamalı. Son 3 seçim sonuçları bile açığa çıkardı ki bu rejime rıza göstermeyen, karşısında sıralanan ve ona karşı birleşmeye hazır bir güç bloku var. İktidar ortakları ise tam olarak bu rejim karşısında bir araya gelebilen ve mücadele eden tabanı bölmek istiyor. Bir yandan Esenyurt’ta ulusalcı kesimleri ayrıştırmaya çalışıyor. Diğer yanda Bahçeli barış altında Kürt halkına teslimiyet dayatıyor.

Öyleyse bugün muhalefete düşen en önemli görev de tam da bu bloğa güç vermek, diri tutmak bu bloğu çoğaltmak olmalı. İşçi sınıfından kamu emekçilerine kadın gençlik örgütlerinden emek meslek odalarına bütün toplumsal güçler çok da uzatmadan bir arada ortak mücadele hattını benimseyecek politikalarını yaratmalı. Türkiye işçi sınıfının büyük bir yoksulluk içerisine girdiği, kadınların çocukların her gün katledildiği, anti demokratik uygulamaların hüküm sürdüğü koşullarda bu rejimi yenmenin tek yolu meşru olmayan bu sistemin tam karşısına dikilmek ve mücadele etmektir. Uygulanan baskı, şiddet ve katliamlarla, ‘Ya istediğimizi yapın ya da kemiğinizi kırarız’ diyenlere cevap topyekün bir mücadele ile verilir. Bizler de sol sosyalistler başta olmak üzere bu mücadele hattını bir an önce hayata geçirip bunu başarmalıyız.

Seyit Aslan

EMEP Genel Başkanı

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TUTUKLULUĞA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Yerine kayyım atanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz edildi. Özer için CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı avukat Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde tutukluluğa itiraz etti.

CHP’li Murat Bakan, ‘‘Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz yapıldı. Esenyurt’ta milletin iradesine siyasallaşan yargı yoluyla el konuldu" dedi. Talebi değerlendiren mahkeme, Özer’in tutukluluğuna yapılan itirazı ise kabul etmeyerek reddetti.