Muhalefet ortak hareket etmeli

Politika Servisi

Ekonomik kriz, işsizlik, geçim sıkıntısı ülkenin açık ara en önemli sorunu olmaya devam ederken temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan yurttaş çıkış yolu arıyor. Derinleşen yoksulluk halkın oy tercihini etkiliyor, iktidarın politikalarından bunalan yurttaş erken seçim istiyor. Bulgu Araştırma’nın aralık ayı kapsamında hazırladığı “Halkın Gündemi Araştırması” yayımlandı. 26 bölgede bin 812 kişiyle yapılan araştırmaya göre aylık hane geliri 25 bin lira ve altında olan yurttaşların oranının yüzde 39, yurttaşların yüzde ise 22,2’sinin 25 bin ile 45 bin lira arası hane gelirine sahip.

Yüzde 15’lik kesim 45 bin ile 75 bin lira arası hane gelirine sahipken, yurttaşların yüzde 7,2’si 75 bin ile 125 bin lira arası hane gelirine sahip olduğunu söyledi. Yalnızca yüzde 5,3’lük kesimin 125 bin lira ve üstünde hane gelirine sahip olduğu da görüldü.

ÇOĞUNLUK GEÇİNEMİYOR

Katılımcıların yüzde 43,9’u “Gelirini temel ihtiyaçlarına dahi zor yetirebildiğini” söyledi. 34,2’lik kesim ise “Gelirinin ancak temel ihtiyaçlara yettiğini, birikim yapamadığını” ifade etti.

Yurttaşların yüzde 13,6’sı “Geliriyle geçinebildiğini, ufak birikimler yapabildiğini” belirtirken, yalnızca yüzde 6,8’lik kesim “Ekonomik olarak rahatta olduğunu, tasarruf ve yatırım yapabildiğini” anlattı. Yurttaşların yüzde 78’i ekonomik anlamda zorluk yaşadığını belirtmiş oldu.

OY TERCİHİNİ ETKİLİYOR

Seçmenin oy verme kararını etkileyen faktörlere yönelik sorulan soruya verilen yanıtlar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 45,1’i, “Ekonomik durumun” oy verme kararını etkilediğini söyledi. Yüzde 26,3’lük kesim “liderin” oy verme kararında etkili olduğu yönünde fikir belirtirken, katılımcıların yüzde 19,3’ü “yapılan hizmetlerin” etkili olduğunu söyledi. Yurttaşların siyasi parti tercihlerini etkileyen faktörlerde ise yine ekonomi başı çekti. Katılımcıların yüzde 21,7’si “Partinin ekonomik çözüm ve politikaları”nın siyasi parti tercihinde etkili olduğunu söyledi. Yüzde 19,8’lik kesim “Adalete yaklaşımları” yanıtı verirken, katılımcıların yüzde 14,2’si parti liderinin önemli olduğu yönünde fikir verdi. Liderin ardından sırasıyla sosyal politikalar, ideoloji, dış politika, parti içi demokrasi yanıtları verildi.

Araştırma kapsamında yurttaşlara Türkiye’nin en önemli sorunu da soruldu. Katılımcıların yüzde 38,9’u, Türkiye’nin en önemli sorunun “Ekonomi” olduğunun altını çizdi. Yüzde 18,5’lik kesim “adalet ve hukuk” olduğunu söylerken, yurttaşların yüzde 12,3’ü “eğitim”, yüzde 9,6’sı işsizlik sorununa dikkat çekti. CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara karşı düşünceleri de sorulan yurttaşların yüzde 43,8’i “Operasyonları haksız bulduğunu” söyledi. Katılımcıların yüzde 26,2’si operasyonları haklı bulduğunu ifade etti. Ankette muhalefet partileri birlikte hareket etmeli mi sorusu da yöneltildi. Bu soruya yüzde 42,2 evet yanıtını verirken yüzde 31 hayır yanıtını verdi. Yüzde 26 ise kararsız olduğunu ifade etti. Toplumun yarısının erken seçim istediği, yüzde 45’lik bir oran ise seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini belirtti. Bu soruya yanıt vermeyenler ise yüzde 5 oldu. Araştırmada ayrıca Meclis’teki çözüm komisyonuna ilişkin sorular da yöneltildi. Yüzde 39’luk bir kesimin komisyon kurulmasını olumlu karşıladığı, yüzde 30’un olumsuz karşıladığı ortaya çıktı. Yüzde 30’luk bir kesim ise kararsız olduğunu belirtti. Komisyonun Abdullah Öcalan ziyareti ise yurttaş tarafından olumlu karşılanmadı. Yüzde 56’lık bir kesim ziyaretin yanlış olduğunu düşünüyor. Yüzde 27 bu ziyareti olumlu karşılarken yüzde 16 ise fikir belirtmedi.

Araştırmada MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Gerekirse İmralı’ya ben giderim” çıkışı da yurttaşa soruldu. Yüzde 56,7 bu açıklamayı yanlış bulduğunu belirtirken yüzde 27,4 doğru bulduğunu söyledi. Fikrim yok diyenler ise yüzde 16,1 oldu.