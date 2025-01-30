Muhalefet partileri Bakanlık önünde Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,Murat Emir, DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Koçyiğit ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, İçişleri Bakanlığı önünde bir açıklama yaparak kayyum uygulamaları ile muhaliflere ve gazetecilere yönelik baskı, gözaltı ve tutuklama kararlarına tepki gösterdi.

Sözü ilk olarak DEM Partili Koçyiğit aldı. Her gün demokrasiye "darbe" yapıldığını, anaysal hakların askıya alındığını kaydeden Koçyiğit, "Bu rejime harşı hukuku, evrensel değerleri savunmak için sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

"AKP KENDİSİNE YOL AÇMAK İSTİYOR"

Kayyum atamalarını ve siyasilere yönelik soruştırmaları anımsatan Koçyiğit, "Bu ülkede muhalif olan, söz söyleyem, temel hak ve özgürlüğünü sahiplenen herkese yönelik büyük kıyıcı bir operasyonun içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

AKP'nin 2028 iktidarına yürüyüşü için kendisine bir yol açmak istediğini söyleyen Koçyiğit, "Bu tekçi, inkarcı gömleği kabul etmiyoruz" dedi. Türkiye'yi demokrasiye ulaştıracaklarını söyleyen Koçyiğit, "Bu kayyum siyasetine, baskı siyasetine, zulme karşı yan yana omuz omuzayı" ifadeleriyle sözlerini sonladırdı.

"BU BASKIYA, ZORBALIĞA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Daha sonra söz alan CHP'li Murat Emir de sözlerine kayyum politikalarına karşı değerlendirmelerle başladı.

Halkın iradesine sahip çıkmak için Bakanlık önünde olduklarını söyleyen Emir, "En son Siirt'te kayyum olayı yaşandı. Bunu kabul etmiyoruz. Kayyum politikalarına karşı halkı savunmaya devam edeceğiz. Bu yargı kararlarının bizim açımızdan değeri yoktur" dedi.

Yargının talimatla hareket ettiğini kaydeden Emir, "Bir gün gazeteci tutuklanıyor, diğer gün belediye başkanına soruşturma açılıyor sonra bir kayyumla karşılaşıyorsunuz. Birdeiğer gün sanatçılar, parti başkanları gözaltına alınıyor. Yapılmak istenenni biliyoıruz. Korkutma sindirmek istiyorlar. Biz bu baskıya, zorbalığa asla izin vermeyeceğiz. Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya da TBMM'de temsil edilen 3 siyasi parti grubu ve diğer siyasi partilerle birlikte demokrasi ve hukuka sahip çıkmak için bir araya geldiklerini anlattı.

"ÖZGÜR BASININ SESİ SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Demokrasi ve hukuk birbirinden farklı düşünen insanların bir arada yaşaması için olmazsa olmaz kurallar olduğunu söyleyen Kaya, "Demokrasi ve hukuku dinamitlediğiniz zaman bu ülkede insanların kardeşçe yaşamasının temellerini de sarsmış olursunuz" dedi.

Siirt Belediyesi'ne atanan kayyuma tepki gösteren Kaya, "İlk derece mahkemesinin verdiği karar kesin karar değildir. Hakkında kesinleşmiş hukuki karar olmayan herkes masumdur. Ne yazık ki artık kesinleşmeyen mahkeme kararlarına rağmen bu uygulamaların yaşandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına da tepki gösteren Kaya, Bugün maalesef gözaltı ve tutuklamalarla özgür basının da sesi susturulmaya çalışılıyor" dedi.