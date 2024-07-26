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Muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Ajans Haberleri
  • 26.07.2024 23:46
  • Giriş: 26.07.2024 23:46
  • Güncelleme: 26.07.2024 23:47
Kaynak: AA
Muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "emekli aylıkları", İYİ Parti'nin "kapanan şirketler", DEM Parti'nin "kayyum uygulaması" ve CHP'nin "gıda güvenliği" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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