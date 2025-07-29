Muhalefet tepki göstermişti: Türkiye, İsrail'e karşı eylem planına katılma kararı aldı

Türkiye, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz'da Kolombiya'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye imza atma kararı kaldı.

Ankara, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı 30 ülke temsilcisinin bir araya geldiği toplantıda 6 maddelik eylem planına imza atmamış, durum muhalefet tarafından eleştirilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye'nin İsrail’e karşı eylem planına katılacağını bildirdi.

"MEVCUT GİDİŞAT SOYKIRIMI DURDURMAYACAK"

Yılmaz, "Lahey Grubu'nun uluslararası hukukun korunması ve İsrail'in ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulanması yönündeki haklı çağrısını destekliyoruz. Kolombiya Eş Başkanı'na Türkiye'nin Bogota Ortak Bildirisi'ne katılma kararını bildirdiğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

Konuya ilişkin Londra merkezli haber ajansı Middle East Eye'a konuşan Yılmaz, "Çocuklar sadece bombalamalardan değil, açlıktan da ölüyor. Bu, ahlaki ve sistemsel bir çöküşe işaret eden insan yapımı bir felaket. İsrail, 21. yüzyılda soykırımı icat ediyor" dedi. Yılmaz, hükümetinin Bogota bildirgesini onaylama kararını açıklarken, "İsrail'in mevcut gidişatıyla soykırım saldırılarını durdurmayacağı açıktır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

31 Ocak 2025'te Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı kararların uygulanması amacıyla kurulan Lahey Grubu ortak bir bildiriye imza atarak İsrail kınamış, altı maddelik somut bir eylem planı da imzaya açmıştı.

Lahey Grubu üyesi 30 ülkeden sadece 12'si (Bolivya, Kolombiya, Küba, Endonezya, Irak, Libya, Malezya, Namibya, Nikaragua, Umman, Saint Vincent ve Grenadinler ve Güney Afrika) eylem planını imzalamıştı. Türkiye'nin eylem planına imza atmaması tepki çekmişti.

Başta CHP olmak üzere muhalefet bildiriye imza atılmamasına tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı imza atılması için ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları tamamlaması gerektiğini öne sürmüştü.