Muhalefet vekilleri salonu terk etmişti: Bakan Ersoy'dan Kartalkaya açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin kamuoyunda dile getirilen "bürokratlar hakkında soruşturma izni verilmediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yangının ardından 16 Nisan 2025 tarihinde birinci teftiş ve 17 Haziran 2025 tarihinde yapılan ikinci teftiş sonuçlarına rağmen Bakanlık olarak bürokratlarımız hakkında Danıştay’ın aldığı karardan çok daha önce soruşturma izni verdik. 'Soruşturma izni verilmediği' söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Yargı süreci devam etmektedir" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda konuştu. Ersoy'un konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinde Bakan Ersoy'un sorumluluğu olduğu gerekçesiyle, protesto ederek Genel Kurul salonunu terk etti. Ersoy, konuşmasında Kartalkaya yangınıyla ilgili şunları söyledi:

“YARGI SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR”

“Bolu yangınıyla ilgili öncelikle Kartalkaya’da hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Benim de iki evladım var, evlatlarını, ailelerini kaybedenler oldu. Bu tarifsiz bir acıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yangının ardından 16 Nisan 2025 tarihinde birinci teftiş ve 17 Haziran 2025 tarihinde yapılan ikinci teftiş sonuçlarına rağmen Bakanlık olarak bürokratlarımız hakkında Danıştay’ın aldığı karardan çok daha önce soruşturma izni verdik. 'Soruşturma izni verilmediği' söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Yargı süreci devam etmektedir”

Ersoy, ardından bakanlık bütçesiyle ilgili konuşarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 2026 bütçe teklifi 3 milyar 373 milyon 876 bin liradır. Üst kurula dair gelecek soruları cevaplamaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Sayıştay Başkanlığı tarafından yüce Meclis’e sunulan, bakanlığımıza ait 2024 yılı denetim raporlarında yer alan bulguların ağırlıklı olarak usule ilişkin hatalardan kaynaklandığını görmekteyiz. Elbette milletin emanetini taşıyan bir makamda hatanın küçüğü büyüğü söz konusu değildir. Dolayısıyla bu hataların giderilmesi için ilgili bakanlık birimlerimiz ivedilikle talimatlandırılmış ve gerekli işlemlerde son aşamaya gelinmiştir. Bakanlığımızı denetleyen tüm denetçilere titiz ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz, bakanlık ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 69 milyar 999 milyon 818 bin lira olarak öngörülmektedir. Bu bütçenin 51 milyar 734 milyon 616 bin lirası cari bütçe, 18 milyar 266 milyon 202 bin lirası ise yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür. 2026 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclis’i saygıyla selamlıyorum.”