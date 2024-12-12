Muhalefet yeniden harekete geçti: Güney Kore Devlet Başkanı için yeni önerge

Güney Kore'de muhalefet partileri, 3 Aralık'ta kısa süreli sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclise yeni önerge sundu.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, 6 muhalefet lideri, 3 Aralık'ta kısa süreli sıkıyönetim ilan eden Yoon'un görevden alınması için yeniden harekete geçti.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP), meclise, Yoon'un görevinden azledilmesini kapsayan yeni bir önerge sundu. Önergeye 5 muhalefet partisi de destek verdi.

Önergede, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanının Yoon'un azledilmesinin gerekçesi olarak gösterildi ve bunun "Anayasa'yı ihlal ettiği" kayda geçirildi. Yeni önergenin 14 Aralık'ta mecliste oylanması planlanıyor.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, gazetecilere açıklamasında, parti üyelerini toplantıya katılmaya ve "inançlarına ve vicdanlarına göre" oy kullanmaya çağırdı.

Han, "Daha fazla karışıklığa son vermeliyiz. Şu anda tek bir etkili yöntem var. Bir sonraki oylamada, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girmeli ve kendi inanç ve vicdanlarına göre oylamaya katılmalıdır." dedi.

7 ARALIK'TAKİ ÖNERGE KABUL EDİLMEMİŞTİ

Ulusal Meclis'te benzer bir azil önergesi, 7 Aralık'ta, PPP milletvekillerinin çoğunun oylamayı boykot etmesi nedeniyle yeterli sayıya ulaşamayıp kabul edilmemişti. Yalnızca 3 PPP milletvekilinin önerge için oy kullandığı bildirilmişti.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluk için PPP'den en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

AZİL SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Güney Kore'de bir devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

Muhalefet bloğu 192 milletvekilinden oluşuyor. Dolayısıyla 300 sandalyeli mecliste önergenin kabulü için 108 sandalyeye sahip PPP'den 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.

Yonhap'a göre şimdiye kadar 7 PPP milletvekili Yoon'un azil talebine desteklerini kamuoyuna açıkladı.

Ardından Anayasa Mahkemesi, azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenliyor. Mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Bu durumda 60 gün içerisinde yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Bu süreç, devlet başkanının istifa etmesi durumunda da geçerli oluyor.