Muhalefete başka, AKP’liye başka tarife!

Muhalefet partilerinin belediyelerine bir yandan peş peşe kayyum atanırken bir yandan da yeni soruşturmalar açılıyor. Rekor oyla seçilen birçok belediye başkanı da koltuklarında bir yıl bile oturamadan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhalefet belediyelerine yönelik her gün yeni bir hamle yapılırken iktidar partisi mensupları ise korunuyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen ile belediye yöneticilerinin yargılanmasını engellediği anlaşıldı.

Bir yurttaş, önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen ile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Yapı Kontrol Müdürü Furkan Altaş, Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı Alperen Uçar ile ilgili belediye yöneticileri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yurttaş, bir araziye ilişkin yapı kayıt belgelerinin mahkeme tarafından iptal edildiğini ancak belediye başkanlığı döneminde AKP’li Türkmen ile belediye yöneticilerinin idari yargı kararını uygulamayarak suç işlediğini belirtti.

YERLİKAYA’NIN İMZASI VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 9 Ocak 2025 tarihinde “Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Yapı Kontrol Müdürü Furkan Altaş, Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı Alperen Uçar ve belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılmasına gerek olmadığı” şeklinde karar verdi.

Yurttaş, bu kararın hukuksuz olduğunu belirterek Danıştay’a itirazda bulundu

JET HIZIYLA BERAAT ETMİŞTİ

Öte yandan bir başka şikâyet nedeniyle “Görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanan AKP’li Türkmen hakkında kısa sürede beraat kararı verildiğin ide BirGün ortaya çıkarmıştı. Faruk Kıyım isimli bir yurttaş, sahibi olduğu arazi üzerindeki kaçak yapıları yıkmayıp göz yuman Üsküdar Belediyesi’nin önceki dönem yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP’li Türkmen 12 Temmuz 2024’te İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. “İş makinalarının yıkım için yeterli olmadığını" iddia eden Türkmen, “Yıkım kararı alınan sitede çok fazla sayıda bina ve oturan olduğu için belediyemizin imkânları ve mevcut iş makinalarımız binaları yıkmak için yeterli değildi. İstanbul Valiliği nezdinde yıkım kararının yerine getirilmesi için başvuruda bulunduk, ancak bu başvurulardan da bir sonuç çıkmadı” dedi.

16 Aralık 2024'te yapılan ikinci duruşmada ise hakim, “Suçun yasal unsurları oluşmadı” diyerek AKP’li Hilmi Türkmen’in beraatına karar verdi.