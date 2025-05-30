Muhalefete baskı paketi

AKP’nin 30 maddeden oluşan 10’uncu Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Kamuoyunda büyük beklenti yaratan ve 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde işlenen suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanlara infaz indirimi öngören, “COVİD düzenlemesi” teklifte yer almadı.

AKP’li Güler’in, “İnsan hayatına dokunan düzenlemeler” olarak tanımladığı yargı paketindeki bazı düzenlemeler, muhalefetin tepkisini çekti. Cezaların caydırıcılığının ve etkinliğinin artırılması amacıyla getirildiği öne sürülen, “Yatarı olmayan suçların” infazında değişiklik öngören düzenleme ise en çok tepki çeken düzenleme oldu.

HASTA VE ENGELLİLER

TBMM Başkanlığı’na sunulan düzenleme kapsamında, hastalık veya engellilik hali nedeniyle yaşamını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı, Adli Tıp kararıyla konutta gerçekleştirilebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar, bu imkandan yararlanamayacak.

Teklifin yasalaşmasının ardından meskun mahalde ateş edenlerin cezası beş yıla çıkarılacak. Kuru sıkı tabancı ile ateş edenler de suçun kapsamına alınacak. Teklif ile öte yandan kadın, çocuk ve 65 yaş üstü mahkumların bir yıl olan konutta infaz süresi üç yıl olarak değiştirilecek. Mahkumlardan 70 yaş üstünde olanlar dört yıl, 75 yaş üstünde olanlar beş yıl, 80 yaş üstü olanlar ise cezalarının altı yılını konutta çekebilecek.

Teklif ile denetimli serbestlik hükümlerinde de güncellemeye gidilecek. Hükümlülerin, bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanması için cezasının onda birini cezaevinde geçirmesi gerekecek. Düzenleme ile “Yatarı olmayan suç” olarak tanımlanan suçları işleyen ye iki yılın altında hapis cezası alanlar da cezaevine girecek. Teklifte yer alan madde kapsamında, iki yılın altındaki suçlarda en az beş gün cezaevinde kalınacak.

Düzenleme ile öte yandan bir suçu kasıtlı olarak ikinci kez işleyenler, “İyi halli olmaları durumunda” cezalarının tamamını değil, dörtte üçünü cezaevinde geçirmeleri durumunda salıverilecek. Düzenlemeden 19 bin 800 kişi yararlanacak.

Yargı Paketi ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ikinci maddesi de değiştirilecek. Yeni düzenlemeye göre, “İhlalin ilk bakışta anlaşıldığı durumlarda” BTK mahkeme kararı olmadan erişim engeli getirebilecek.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Muhalefet, teklife tepki gösterdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, AKP'nin düzenleme ile ilgili toplumda cezasızlık algısı ve FETÖ mahkumları ile ilgili tereddüdü olduğunu belirttiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Keşke dağ fare doğurmuş olsaydı derdik ki yani bir fare var en azından... Hani başlamak için bir umut... Yok öyle bir şey. Anlaşılan şu ki iktidar risk olarak gördüğü şeyler olduğu için adım atamıyor." CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise teklifin son derece sakıncalı düzenlemeler içerdiğini kaydetti. AKP’nin, CHP ile süreçte iletişim kurmadığının altını çizen Emir, şunları söyledi: “CHP olarak vicdanları kanatmayan ve cezaevlerindeki sıkışıklık sorununu düzeltebilecek bir düzenlemeden yanaydık. Başka işlerin peşindeler, acele etmek istiyorlar. Muhalefeti sıkıştırmak istiyorlar."