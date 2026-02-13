Muhalefete baskılar son bulsun

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Doğan, geçen yıl PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nı hatırlatarak, şöyle konuştu: "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, Sayın Öcalan'dan bu çağrı gelir gelmez örgütten hemen bir karşılık buldu. PKK önce ne yaptı? Ateşkes ilan etti. Sonra kongresini toplayarak fesih kararı aldı. Ardından temmuz ayında silahlarını yakarak imha etti. Ekim ayında geri çekilme kararı aldığını duyurdu. Geçen süre zarfında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Böyle bir komisyonun kurulmasını ne kadar değerli bulduğumuzu; eksik de olsa, bu komisyonun İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığı görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli bir eşiğin aşıldığını bu görüşme ile birlikte, yanı sıra yapılan tüm dinlemelerin ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta defaatle dile getirdik. Tüm bu gelişmelere karşın, demokratik siyaset kanallarının açılması için gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler ne yazık ki yapılmadı."

DEM PARTİ YAPICI OLMAYA ÇALIŞTI

Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının nihai aşamaya geldiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun da beklentisi, bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş bir ortak raporun çıkması. Hem komisyon başkanı hem de Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un da kamuoyuyla paylaştığı üzere, ortak yazım ekibi çalışmalarını tamamladı ve bir taslak metin çıktı. Bu taslak metinle ilgili komisyon ve koordinasyon üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Eş genel başkanlarımız başkanlığında, hem komisyon üyeleri hem koordinasyon üyelerimiz bu taslak metnine ilişkin çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ayşegül Doğan, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına tepki göstererek, şöyle konuştu: "Türkiye'de hiçbir zaman yargı tarafsız ve bağımsız olmadı. Gürlek'e buradan çağrımız: Yemin ettiği metne uygun

davranmalı, yani anayasaya

uygun davranmalı.”