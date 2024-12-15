Muhalefete bir gol daha

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Batı ile Rusya arasında bölünen Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı eski yıldız futbolcu Mikheil Kavelashvili oldu. 53 yaşındaki Kavelashvili, Gürcü Rüyası partisinin adayı olarak parlamentoda 300 kişilik seçici kurul tarafından yapılan oylamada seçildi.

Muhalefetin 26 Ekim'deki genel seçim sonuçlarını tanımayarak her gün sokaklara çıktığı ülkede, İngiliz kulübü Manchester City'nin eski yıldızlarından Kavelashvili’nin yeni cumhurbaşkanı olması Avrupa Birliği yanlıları için yeni bir darbe oldu.

BATI KARŞITI ESKİ FUTBOLCU

City'de 1995-1997 yılları arasında forvet oynayan Kavelashvili, daha sonra Grasshoppers Zürich ve diğer İsviçre kulüplerine transfer olmuş eski bir profesyonel futbolcu. 2016’da merkez sağ Gürcü Rüyası partisinden parlamentoya girdi, 2022'de Gürcü Rüyası ile ittifak halinde olan ve güçlü Batı karşıtı söylemiyle tanınan Halkın Gücü hareketini kurdu. 2017'deki düzenlemenin ardından ülkede cumhurbaşkanı ilk kez halk oylaması yerine parlamento binasında 300 kişiden oluşan seçim kurulu tarafından seçildi.

Mevcut cumhurbaşkanı AB yanlısı Salome Zurabişvili, seçimleri tanımadığını ve makamını terk etmeyeceğini açıkladı. Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillilerinden oluşan bir heyet seçim öncesi AB yanlısı gösterilerin sürdüğü Tiflis’e giderek Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve ülkedeki muhalefet liderleriyle bir araya gelmişti. Gürcü Rüyası, 26 Ekim'de yapılan ve muhalefetin Moskova'nın yardımıyla hile yapıldığını iddia ettiği seçimlerde Güney Kafkasya ülkesinde parlamentonun kontrolünü elinde tuttu. Batı yanlısı başlıca partiler o tarihten bu yana parlamento oturumlarını boykot ediyor ve oylamanın tekrarlanmasını talep ediyor.

Artan protestolar üzerine Başbakan Irakli Kobakhidze, tepki olarak Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasıyla gösteriler daha da şiddetlendi. Kobakhidze, bazı güçlerin ülkede Ukrayna'daki Meydan gibi olayları çıkarma peşinde olduğunu savunuyor. Kobakhidze, muhalefetin ülkede son 4 yılda 4 kez “renkli devrim” yapma girişiminde bulunduğunu kaydetti. Gürcü Rüyası AB üyeliğine doğru ilerlemeye devam edeceğine söz verirken aynı zamanda Rusya ile ilişkileri "sıfırlamak" istiyor.

***

MUHALEFET SOKAKLARDA

Rusya karşıtı AB yanlısı muhalefet ise sokakları terk etmemekte kararlı. Haftalardır Başkent Tiflis’te parlamento önünde bir araya gelen muhalefet bileşenleri yeni bir genel seçim talep ediyor. Rusya karşıtı sloganlar atarak hükümetin AB müzakereleri konusundaki son tutumundan duydukları hoşnutsuzluğu dile getiriyor.

***

AJAN YASASI DEVREDE

Gürcistan Parlamentosu, AB üyeliğine giden yolu tehlikeye atabilecek tartışmalı ‘yabancı ajan yasasını’ da mayıs ayında kabul etmişti. Yasa, medya kuruluşları ve STK’ların fonlarının en az yüzde 20’sini yurtdışından almaları halinde yabancı ajan olarak kayıt yaptırmalarını gerektiriyor ve buna uymayanlara ağır para cezaları getiriyor.