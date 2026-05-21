Muhalefete kayyum: CHP hakkında mutlak butlan kararı!

Yargıdan muhalefet hakkında "kayyum" kararı çıktı. CHP'nin kurultay davasına yönelik "mutlak butlan" kararı verildi. Böylece muhalefete yönelik baskı ve sindirme stratejisi bir üst aşamaya geçti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi (İstinaf) kararına göre, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini göreve aynen devam edecek.

CHP'yi 47 yıl sonra seçimde birinci parti konumuna yükselten mevcut Özgür Özel yönetimi ise tedbiren görevden uzaklaştırılacak.

Ayrıca mahkeme, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.

İhtiyati tedbir kararının gereği için, kararın Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verildi.

CHP, Genel Merkezi’in terk edilmemesi yönünde karar alındı.

CHP’liler, kararın ardından BirGün’e yaptığı ilk açıklamada, “Kararı tanımıyoruz” dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Omuz omuza, tek yürek; demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" denildi.

pic.twitter.com/5xUMqy5FEc

CHP Genel Merkezi'nin önüne polis bariyerlerinin getirildiği görüldü.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Özgür Özel’in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi.

Öte yandan mutlak butlan kararının çıkmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

İlk açıklamasını iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'e yapan Kılıçdaroğlu, "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısının ardından CHP'liler, partinin Genel Merkezi'nde toplanmaya başladı.

Öte yandan CHP parti otobüsü, Genel Merkez'in önüne çekildi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 3 buçuk dakikalık tepki çeken bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce yaptığı 'iç muhasebe' ve 'arınma' çağrılarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum" demişti.

Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki göstermişti.

Videoyu alıntılayan ve paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini, kaybettiği kurultayın “mutlak butlan” kararıyla iptal edilmesi istemiyle açılan dava sürecine yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.



Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videolu paylaşımının mutlak butlan kararından bir gün önce yapılması dikkat çekti.