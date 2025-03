Muhalefeti dizaynın aracı yandaş medya

İktidarın muhalefeti kuşatma hamleleri son sürat devam ederken yandaş medya ve TRT operasyonlara çanak tutuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı" iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İşçilerin "Patronsuz kazak" sloganıyla üretim yaptığı Kazova tekstilin belediyelerden aldığı ihaleler suçlama konusu yapıldı. Savcılık, "ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapılmasını" da suç gibi gösterdi.

TRT’NİN İDDİASINI İBB YALANLADI

Muhalefete ve muhalefetin elindeki belediyelerine yönelik her operasyonda olduğu gibi medya devreye girdi. TRT, haberi “DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 kişinin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı K.Ö. de yer alıyor” ifadeleriyle duyurdu. İBB, operasyonla ilgili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının gözaltına alındığına dair iddiaları yalanladı.

İBB Tekzip hesabından yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu isimde bir danışmanı yoktur. Devlet televizyonu TRT'nin bu iddiayı yazarken İBB birimlerinden bilgi almaması da ayrıca manidardır. Bu operasyon haberini yapan TRT hakkında tüm hukuki işlemler yapılacaktır," ifadeleri kullanıldı.

KENDİLERİNE SADIK MEDYA YARATTILAR

İmamoğlu’nun diploması meselesinden belediyelere yönelik çeşitli soruşturmalara kadar yandaş medya ve TRT muhalefet aleyhinde pek çok habere imza attı. AKP’nin 2002’de iktidara geldiği andan itibaren ilk hedefinin ana akım medya olduğuna dikkat çeken Akademisyen Tezcan Durna, rejimin gazetecilik anlayışını kökten değiştirerek “kendine sağdık” bir medya yarattığını ifade etti. Durna, “Geriye kalan çok kısıtlı imkânlarla gazetecilik faaliyetini sürdürmeye çalışan ve iktidarın bu sadık medya grubu içine dâhil olmama konusunda inat eden kesimleri de mümkün olduğu kadar her türlü mekanizmayla susturmaya çalışıyor. Yayın durdurma faaliyetinden tutun da Basın İlan Kurumu'ndan gelen ilanlara kesinti, sosyal medya yasası çıkararak her türlü mekanizmayı kullanarak baskı uygulamaya çalışıyor. İktidar gazetecilik faaliyetini bizatihi ajanlık faaliyeti olarak gösterecek bir yasa hazırlığı içerisinde. Bunun tam anlamıyla hem toplumsal muhalefeti hem de siyasal muhalefeti tümüyle sindirmek maksatlı yaptığı çok belli. Bunun için hem hukuku, hem polisi, hem de ekonomik güç gibi her türlü mekanizmayı kullanırken bir yandan da medyayı propaganda aracı olarak kullanıyor” dedi.

İktidarın yarattığı sadık medyanın artık yetmediğini söyleyen Durna, “İktidarın anlatacak hikâyesi bitti. Çünkü insanlar cebine giren parayı düşünerek görmeye ve yorumlamaya başladı. Yani sadık kitlesi de giderek yoğun bir yoksulluğun pençesinde kıvranmaya başladığı için onları da ikna edecek mekanizmalar yaratamaz hale geldi. Rıza da büyük ölçüde yetmediği için artık hani dozu artırmaya başladı. Propaganda yetmeyince hukuku silah olarak kullanmaya başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde terör örgütleriyle halay çektiği sahte bir videoyu yayınlamışlardı. Sahte olduğu ortaya çıkınca da ‘Velev ki sahte, velev ki kurgu’ diyerek benim bunu propaganda malzemesi olarak kullanmam caizdir algısı yaratıldı. Aynı strateji İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu hikâyesiyle de ilgili” ifadelerini kullandı.

KORKU EŞİĞİNİ YÜKSELTMEK İSTİYOR

İktidarın, muhalefeti dizayn etmek için propaganda mekanizmasını işlettiğine dikkat çeken Durna şöyle dedi: “Bu süreci elindeki propaganda malzemesiyle, ana akım medyayla, sosyal medya troll ordusuyla yürütüyor. Tüm otoriter iktidarların yaptığı gibi büyük ölçüde devletin bütün imkânlarından yararlanarak bunu işliyorlar. Aynı mekanizma Amerika'da da İtalya'da da işliyor. Peki, insanlar bunun gerçekten yalan olduğunu bile bile neden inanmaya devam ediyorlar? Büyük ölçüde çaresizlik, örgütsüzlük, bir araya gelememe ve nasıl karşı duracaklarını bilememe nedeniyle… İktidar medya aracılığıyla korku imparatorluğunun resmini halka çiziyor. Korku korkuyu üretiyor. Korku sürekli bir kendini doğuran bir canavar gibi aslında. İnsanlar korku eşiğini çoktan aştı, bu nedenle iktidar bu eşiği sürekli yükseltmeye çabalama gayretinde. Bunu yalnızca elinde propaganda malzemesi ile değil, sopa gibi kullandığı yargı ile de yapıyor. Yargı artık iktidarın elinde bir silaha dönüşmüş durumda ve önüne gelene ateş ediyor. Örneğim bir tadım uzmanı Kent Lokantası’na gittiği için hakkında soruşturma açılıyor. Aynı zamanda da elinde korkunç bir devlet gücü var ve bununla susturarak, yıldırarak, sindirerek götürmeye devam edecek fakat bunun karşısında susmadan, inatla konuşmaktan başka çaremiz yok. Bu denli devasa bir devlet gücüyle mücadele edebilecek yegâne aracımız inadına konuşmak, inadına insanlara anlatmak.”

DOSYA 2017’DE AÇILMIŞ

CHP’li belediyelere yapılan “terör” operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. BirGün’ün edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 2017 yılında açıldı. Savcılık gözaltına alınanlar için avukatlarıyla 24 saat görüş kısıtlaması talep etti. Mahkeme ise talebi kabul etti. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında kayıtlı bulunan şüpheliler hakkında DHKP-C terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından dolayı yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere, Şüphelilerin yakalandıkları andan itibaren 24 saat süreyle müdafileri ile görüşmesinin CMK'nun 154. Maddesi gereğince kısıtlanmasına karar verildi.”

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer ve Şişli belediyelerine DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.