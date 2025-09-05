Muhalefeti yargı eliyle dizayn çabası

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’ye yönelik yargı kıskacının ana amacını “muhalefeti şekillendirmek” olarak açıkladı.

Silivri’de tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı’nın “Boş Koltuk” programına konuk olan Babacan, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin soruya verdiği cevapta şunları söyledi: Babacan şu ifadeleri kullandı: “Şu anda iktidar yargı kullanarak, yargı üzerindeki nüfuzunu kullanarak muhalefeti şekillendirmeye çalışıyor. Bundan bir süre önce Sayın Erdoğan’ın ifadesi olmuştur. Yani “Türkiye’deki muhalefeti de şekillendirmek, dizayn etmek galiba bize düşecek” demişti.

Yani şu anda fiilen onu yapmaya başladı. Tabii ki dosyaların derinlerine inip, derinlerine bakınca her bir belediyeyle ilgili ne vardır ne yoktur, o yargı süreçlerinden hepsi ortaya çıkacaktır ama yani çok benzer durumlarda olan bir AK Partili belediyeyle CHP’li belediyeye eğer farklı muamele yapılıyorsa, yani yargı süreçleri CHP’li belediyelerle ilgili çok sert yürütülürken AK Partili belediyelerle ilgili hemen hemen hiçbir yargı denetimi yapılmıyorsa burada bir taraflı bir duruş var. Burada bir yargıyı siyasi amaçlar hedefiyle etkilemek var. Yani bu tabii çok vahim bir durum.”