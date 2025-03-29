Muhalefetin boykotu yandaşları telaşlandırdı

HABER MERKEZİ

Muhalefetin rejim yanlısı marka ve firmaları boykot çağrısının ardından yandaşlar ve AKP’li bakanlarla vekiller firmaları savunma yarışına girdi. Milyonlar ise iktidarın tüm müdahalelerine rağmen boykot çağrısını sahiplenmeye devam ediyor.

Özgür Özel’in, “Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin” açıklamasının ardından yurttaşlar listedeki “Espressolab, D&R, İdefix, CNNTürk, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, İhlas Haber Ajansı (İHA), Turkuaz Yayınevi, Demirören Haber Ajansı (DHA)Türk Petrol, Milli Piyango, Misli.com, İddaa.com, ETS Tur ” markalarını ve firmalarını protestosu büyüyor.

Öte yandan dün mahkeme CHP’nin iki boykot sitesine erişim engeli getirdi.

SAVUNMAYA GEÇTİLER

Erdoğan’ın istifasını isteyen birçok genç de sokaklarda “Espressolab boykot” dedi. Espressolab ise bir açıklama paylaşarak “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık” ifadelerini kullandı. Firmanın bu açıklamasının ardından ise AKP'li birçok isimin listedeki firmalara destek ziyareti yapması dikkat çekti. AKP MKYK Üyesi Mesut Özil’in de kahve zinciri Espressolab'den bir fotoğraf paylaşarak "10 NUMARA KAHVE" demesi tepki çekti.

Öte yandan yandaşlar da boykotu delebilmek için grup halinde önce D&R’dan önce kitaplar alırken ardından da Espressolab’e giderek Türk kahvesi içti. Görüntüler sosyal medyada da oldukça tepki çekerken verilen mesajlarda ülkede yaratılan yoksulluk vurgulandı.