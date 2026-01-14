Muhalefetin emekli taleplerine "şov" diyen Işıkhan'a CHP'li Gürer'den tepki: 24 yıllık iktidarınızın yansıması yokluk, yoksulluk

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Biz tüm vatandaşlarımız için uzun vadeli politikalar yürütürken bazı kesimler şovdan başka bir şey üretmiyor" sözlerini eleştirerek, "Sayın Bakan, 24 yıldır AKP iktidarda sizin uzun vadeli politikalarınızdan yansıyan bugüne yokluk, yoksulluk. Nedeni şu, 2008 yılında siz emeklilerin kat sayısını yüzde 70'ten yüzde 30'lara çekmeseydiniz bugün en düşük emekli maaşı 40 bin lira olacaktı. Neyin şovundan bahsediyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan muhalefetin emekli taleplerine şov demişti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "şov" sözlerine ilişkin TBMM'de basın açıklaması yaptı.

"SİZ EMEKLİLERİN KAT SAYISINI YÜZDE 70'TEN YÜZDE 30'LARA ÇEKMESEYDİNİZ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN LİRA OLACAKTI"

"HODRİ MEYDAN, BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN TÜMÜNÜ BELEDİYE KADROLARINA ALIN"

Gürer, iktidarın işçinin, emeklinin, esnafın, çiftçinin yaşamını daralttığını söyleyerek, "Bir de uzun vadeli düşünüyoruz diyorsunuz. İnsanların cebindeki parayı almak uzun vadeli bir düşünce mi? Onları yokluğa, yoksulluğa sürüklemek uzun vadeli bir düşünce mi? Bugün Türkiye'de çalışma yasası ama eğer modern köleliğe dönüştüyse bunun tek sorumlusu siyasi iktidardır. Bir de 'Emekli derler, işçi derler ama kendi belediye işçilerinin alın terine hak ettiği ücreti ödemezler' demiş. Sayın Bakan yönettiği kurumundan da farkında değil herhâlde çünkü belediyelerde şirket işçilerinin çalışma koşullarını belirleyen 696 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi. Belediye şirket işçileri tayin hakkı yok, terfi hakkı yok. Onlarla ilgili ücret değerlendirilmesindeki sınırlamaları, özlük haklarını daraltmayı yapan da siyasi iktidar. Hadi hodri meydan, belediye şirket işçilerinin tümünü belediye kadrolarına alın. Alın ki onlar da diğer belediye çalışanları gibi ücret alsınlar. Belediye şirket işçiliğini kim yarattı? Cumhuriyet Halk Partisi mi yarattı? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mi yarattı?" diye tepki gösterdi.