Muhalefetin Epstein iddiaları, deprem kayıpları, STK'lar ve fabrika önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Hukukun üstünlüğü", İYİ Partinin "Deprem kayıpları", DEM Parti'nin "Sivil toplum kuruluşları" ve CHP'nin "Erzincan Makine Fabrikası" konulu grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, adaletin artık hak arama yolu değil, içine girenin bir daha çıkamadığı labirente dönüştüğünü savundu.

Şahin, "makul sürede yargılanma" ifadesinin sadece hukuk kitaplarında kaldığını, pratikte böyle bir hakkın olmadığını ileri sürerek, "Davalar yıllarca sürüyor. İnsanlar beraat ettiklerinde bile çalınan yıllarını geri alamıyorlar. İnsanların adalet beklerken yaşlandığı, hakkını almadan toprağa girdiği bir düzende reformdan bahsetmek milletin aklıyla alay etmektir" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise 6 Şubat depremlerinde enkazdan sağ çıkarılan, hastanelere sevk edilen, kimliği tespit edilemeyen ve başka illere nakledilen bazı çocuklara ailelerinin ulaşamadığını savundu.

Olgun, ailelerin aylarca çocuklarının izini sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğer, bir tek çocuğun bile akibeti net olarak ortaya konmamışsa, bu Meclis'in ve devletin omuzlarında ağır bir sorumluluk vardır. İYİ Parti olarak çağrımız nettir, deprem sonrası refakatsiz kalan tüm çocuklara ilişkin süreç, isim bazlı ve denetime açık şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na riayet edilmek üzere bağımsız bir komisyon tarafından incelenmelidir."

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein yönettiği, arkasında ise Siyonizmin olduğu küresel sapkınlık ve ahlaksızlık örgütünün işlediği suçların sadece ABD'yi ilgilendiren suçlar olmadığını söyledi.

Kaya, bu örgütün işlediği suçların tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirterek, "Bu örgütün ülkemizdeki bağlantılarının da derhal ortaya çıkarılması gerekmektedir. Kaybolan, kaçırılan çocuklarımız, depremden sonra kaybolan ve bir daha kendilerinden bir ize rastlayamadığınız çocuklarımız, ülkemizden kaçırılan sığınmacı ve mültecilerin çocukları bu uluslararası ahlaksızlık şebekesinin kurbanı olmuşlar mıdır, bu çocukların akıbeti ne olmuştur?" diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 3 Şubat tarihinde Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik operasyon düzenlendiğini anımsatarak, bu operasyonun tüm yönleriyle araştırılmasını istediklerini söyledi.

Aslan, gözaltına alınan 102 kişiden 78'inin tutuklandığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, Erzincan'daki fabrikaların Mısır'a taşınacağını, şeker fabrikasının satıldığını, organize sanayi bölgesinin büyümediğini belirterek, Erzincan'da yapılacak yatırımların biraz daha özendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, "Erzincan'da makine fabrikamız son derece önemli ve değerli. Bu fabrika, Tokat Turhal'a taşınmak isteniyor. Bu fabrikayı taşımak yerine gelin Erzincan'da bu fabrikayı tutalım, müstakil bir müdürlük haline getirelim, faaliyet alanını genişletelim, binlerce Erzincanlı makine fabrikasında çalışmaya devam etsin." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, grup önerisi ile sadece Erzincan'daki makine fabrikasını değil, aynı zamanda ülkedeki sanayi hafızasının sistematik biçimde tasfiyesini konuştuklarını söyledi.

Türkoğlu, Erzincan'daki makine fabrikasının sıradan bir tesis olmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası şeker sanayisinin makinasını üreten, yedek parçasını yapan, tesis kuran, kısacası fabrika yapan fabrikadır. Bu fabrika, savaş koşulları düşünülerek kurulmuş, gerektiğinde silah üretme kabiliyeti olan bir ağır sanayi kuruluşudur. Bugün ne yapılıyor? Bir stratejik tesis kapatılmak, üretimi de Turhal'a taşınmak isteniyor. Bu bölgedeki sanayi altyapısını çökertmenin, Erzincan'ı, Kars'ı, Ağrı'yı, Malatya'yı üretimden koparmanın kime ne faydası var?"

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Daha sonra Genel Kurul'da trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.