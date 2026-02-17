Muhalefetin "Gazze'deki Türkler," "Özelleştirmeler" ve Boğaziçi'nde yaşanan sorunlar grup önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Yol Partisi'nin "İsrail'in Gazze saldırılarında Türk vatandaşlarının durumu", İYİ Parti ve CHP'nin "Özelleştirme uygulamaları" ile DEM Parti'nin "Boğaziçi ve diğer üniversitelerde yaşanan sorunlar" konulu grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan hiç kimsenin İsrail ordusunda görev almaması ve Gazze'de masumların üzerine yağan bombalarda pay sahibi olmaması gerektiğini belirtti.

"Türk milletinin onurunun bir işgal rejiminin zulmüne ve soykırım şebekesinin cinayetlerine ortak edilmemesi gerektiğini" söyleyen Ün, bunun bir "milli güvenlik meselesi" olduğunu dile getirdi. Ün, "Dışarıda 'Gazze kırmızı çizgimizdir' diyeceksiniz, içeride o kırmızı çizgiyi kanla çiğneyen 112 katile sessiz kalacaksınız. Bugün bu araştırma önergesine 'hayır' dersek sadece bir kağıdı reddetmiş olmayacağız, Gazze'de parçalanmış bebek bedenlerinin üzerine o 112 katille birlikte bir kürek toprak da biz atmış olacağız. Bizim pasaportumuz mazlumlara sığınaktır, soykırımcıya zırh değildir, asla olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, "İsrail ordusuna Müslüman ülkelerden katılım olduğu" iddialarının görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Akalın, "Vatandaşlık yalnızca halklardan ibaret değildir, aynı zamanda sorumluluk doğurur. Bu sorumluluk yalnızca Türkiye için değil, kendisini ümmet, adalet ve insanlık hakları söylemleriyle tanımlayan tüm Müslüman ülkeler için geçerlidir. O sebeple sessizlik, bu noktadan sonra da tarafsızlık, hukuki ve ahlaki bir zaaf anlamına gelir. Bu iddialar araştırılmalı, gereken yapılmalı ve gerçekler kamuoyuyla paylaşılmalıdır" diye konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, Gazze'de aylardır süren saldırılar ve soykırımın binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, kentlerin yıkılmasına ve temel insani yaşam koşullarının ortadan kalkmasına yol açtığını anlattı.

Bu yaşananların uluslararası hukuk açısından da savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğinde olduğuna işaret eden Varli, "Yaklaşık 130 ülkeden 55 bine yakın çifte veya çoklu vatandaşın İsrail Savunma Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı açıklandı. Bu kişiler arasında 112 kişinin Türkiye vatandaşı olduğu iddia ediliyor, bunun netliği elbette araştırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu oluşan tahribata değinerek, "Akan kanın durması için atılan her adım değerlidir. Türkiye'nin Barış Kurulunda yer alması, Filistin halkına fayda sağlayacağı ölçüde önemlidir" dedi.

"Uluslararası düzenin yeniden şekillendiği zamanlarda ya masada ya da menüde olursunuz." ifadesini kullanan Salıcı, Türkiye'nin yerinin masa olduğunu ve hiçbir egemen devletin "menüde" yer almaması gerektiğini belirtti.

Bölgenin bir numaralı gündeminin İran'a yönelik saldırı tehditleri olduğunu kaydeden Salıcı, "Amerika İran'dan uzaktadır ama Türkiye sınırdaştır. İran'ın etnik, mezhepsel ya da bölgesel bir çatışmaya sürüklenmesi, başta bizi ve bölge ülkelerini etkileyecektir. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin çıkarlarıdır. Bize düşen de bölgemizde kaosu sürdürmek isteyenlerin karşısında istikrarı örgütlemektir." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Parti'nin grup önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Genel Kurulda milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.