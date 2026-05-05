Muhalefetin "internet ve iletişim altyapısı," "çocukların yetiştirilmesi," "basın özgürlüğü" ve "enflasyon" önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "internet ve iletişim altyapısı", İYİ Parti'nin "çocukların yetiştirilmesi", DEM Parti'nin "basın özgürlüğü" ve CHP'nin "enflasyon" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, sağlıklı, ahlaklı ve topluma yararlı çocuk yetiştirmenin önemini vurguladı.

Suça sürüklenen çocuklar konusunun ivedilikle ele alınması gerektiğini belirten Türkeş, "Hükümetimiz tedbir değil de olay olduktan sonra bir şeyler yapma politikası gütme eğiliminde. Yine, bu Maraş olayından sonra bir sürü güya tedbirler sıralanıyor ama bunlar ne kadar doğru olacak, sağlıklı olacak bunlardan da emin değiliz" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocukların risklere en çok, okuldan çıktıktan sonra ebeveynlerinin eve gelmelerine kadar geçen süre zarfında maruz kaldığını ifade etti.

Esen, "Türkiye'nin ulusal çocuk ajansına ihtiyacı var. Japonya 2023'te bu yapıyı kurdu. Çocuk meselesi Sağlık Bakanlığında ayrı bir veri seti, Milli Eğitim Bakanlığında ayrı bir dosya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ayrı bir birim olarak kalınca o dosyalar arasındaki boşluklarda çocuklar kaybolup gidebiliyor. Oysa Japonya'nın kurduğu ajans, kabine ofisine doğrudan bağlı, tüm bakanlıklardaki çocuk politikalarını tek elden koordine eden bir kontrol kulesi işlevi görüyor. İşte bizim de ihtiyacımız, çocuğu odağına alan, eş güdümü sağlayan bir çatı ve sistem" diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, sosyal hizmet anlayışının hane esasına göre uygulanmasını istedi.

Saki, tek başına çocuğunu büyüten ebeveynlere ilişkin de düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, çocuklara iyi bir eğitim sunulamadığını ileri sürdü.

Güneşhan, "Öğrencilerin, hijyenik bir ortamda eğitim görmesini sağlayamadığınız gibi bir öğün yemeği dahi veremiyorsunuz, bir de gelip CHP'li belediyelerimizin açtığı kreşlerle, öğrenci yurtlarıyla, kent lokantalarıyla uğraşıyorsunuz. Tamam, anlaşıldı, sizden teşekkür beklemiyoruz ama bari mani olmayın" sözlerini sarf etti.

AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, tüm çocukların korunması, haklarının ve eserlerinin güvence altına alınması, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişiminin temin edilmesi ve tüm risklere karşı bilinçli, duyarlı nesiller olarak yetiştirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

"Aile Yılı" kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Öncü, "2026 sonu itibarıyla 189 bin 425 çocuğumuz sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle aile yanında desteklenmektedir. 9 bin 733 lira da çocuklarımıza eğitim, SED yardımı yapılmaktadır. Kreş desteği konusunda 2 bin 368 kreşimizde toplamda 94 bin 173 çocuğumuza eğitim vermekteyiz, bunlardan 3 bin 468 çocuğumuzun da ailenin sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurularak ücretsiz eğitimden faydalanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Genel Kurul'da, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Daha sonra fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.