Muhalefetin tekliflerini görmüyorlar

Haber Merkezi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mecliste muhalefetin yok sayıldığını gösteren çarpıcı verileri kamuoyuna sundu. TBMM Genel Sekreterliği’nden alınan resmi verilere göre, muhalefetin verdiği 1300 kanun teklifi gündeme dahi alınmadı. CHP’nin 774, DEM Parti’nin 331, İYİ Parti 114, Saadet-Yeniden Refah Grubu’nun ise 83 teklif sunmuştu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mecliste 16 partinin temsil edildiğini ancak karar alma süreçlerinin Saray’dan yürütüldüğünü vurguladı. Kış, "Biz Mecliste görevimizi yaptık. Milletin vekilleri olarak 1300’e yakın kanun teklifi verdik. Geçim derdi, barınma sorunu, adalet arayışı için mücadele ettik. Ancak Saray, halkın taleplerini yok sayarak Meclisi devre dışı bıraktı. Bu bir yetki devri değil; doğrudan halk iradesinin gasp edilmesidir" dedi.

Muhalefetin sunduğu tekliflerin halktan yana sosyal politikalar içerdiğini ifade eden Kış, "Asgari ücretin artırılması, emekli maaşlarının insanca seviyeye çıkarılması, öğrencilere barınma ve burs desteği, işçilere sosyal güvence, gençlere istihdam... Bu teklifler halk için hazırlandı ama Saray halktan yana hiçbir adıma izin vermedi" dedi.

Meclisin işlevsizleştirildiğini, AKP’nin yandaş müteahhide imtiyaz sağladığını, beşli çeteye kaynak aktaran Kış, "Meclis halkın kürsüsü mü, yoksa Saray’ın susturma aracı mı? Biz milletin oylarıyla buradayız. Biz milletiz, siz kimsiniz?" diye sordu.