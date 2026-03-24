Muhalefetin tekstil sektörü, ekonomi ve gazetecilik üzerine önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisinin "bölgedeki son gelişmelerin Türkiye dış politikasına etkisi", İYİ Parti'nin "tekstil ve hazır giyim sektörü", DEM Parti'nin "ekonomi", CHP'nin "gazetecilik" konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan sürece işaret ederek, TBMM'nin "savaş gündemiyle" toplanarak yaşananlara ilişkin inisiyatif almasını istedi.

Bugün İran'da yaşananların "Türkiye'nin başına gelecek tehlikenin öncüsü" olduğunu belirten Çalışkan, "Bugün biz insani yardım yapmak durumundayız İran'a. İran'a tarihi, dini bağlarla komşu olduğumuz için sahip çıkmak durumundayız. Hepsini geçtik İran'a pragmatist yaklaşarak sonraki tehlikeyi görerek sahip çıkmak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışkan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından 28 Şubat'tan bu yana ibadete kapalı tutulmasının gündeme getirilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye'nin dış finansman ve enerjide dışa bağımlılığında bir azalma bulunmadığını söyledi.

İktidarın gaz ve petrolü bulamama riskiyle karşı karşıya kaldığını ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalacağını dile getiren Usta, savaş nedeniyle yaşanacak muhtemel krizlere ülkenin hazır olmadığını savundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise Nevruz Bayramı'nın Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandığını anlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 25 gündür devam ettiğini, İran'ın ise direnmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin "sessizce köşesinde beklediğini" iddia eden Tan, iktidarın yürüttüğü politikalar nedeniyle ara buluculuk çağrılarını kimsenin "ciddiye almadığını" savundu.

AKP Van Milletvekili Burhan Kaya ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Bu hukuka aykırı saldırıların İran ve Lübnan'da önemli sayıda sivilin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu belirten Kaya, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılması nedeniyle küresel ekonomide yaşanacak tehlikelere işaret etti.

İran'da yaşanabilecek büyük bir istikrarsızlık ve iktidar boşluğunun enerji, ticaret ve düzensiz göç dahil olmak üzere bölge ve dünya çapında geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Kaya, "Bölgemizin sınırlarını yeniden çizmeye yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddediyoruz. İran'da yeni bir maceraya izin vermek istemiyoruz. İran'ın meşru müdafaa hakkı olmakla birlikte bölge ülkelerini saldırılarını da doğru bulmuyoruz. Mevcut durumda ABD Başkanı'nın son açıklamalarının ateşkesle sonuçlanmasını ve barışın bir an evvel gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP'nin grup önerisinin oylanmasından önce Yeni Yol Partisi yoklama talep etti. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunmadığı için TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunmadığı için Adan, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.