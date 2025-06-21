Muhalefetsiz Türkiye isteği

HABER MERKEZİ

Saray yönetiminin muhalefete yönelik ablukası sürüyor. Son olarak önceki gün CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB, Aziz İhsan Aktaş ve Büyükçekmece soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlananların baskı altında ifade verdiğine yönelik söylemler hakkında re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Öte yandan İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş‘in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, ‘Rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Pehlivan, “İmamoğlu’na avukatlık yapmayı suç sayan bu çarpık zihniyete sesleniyorum: Eğer bu görevi “ateşten gömlek” ilan ediyorsanız, bilin ki biz o gömleği çoktan giydik, yanmayız. Ben giderim, yerime yüzlercesi gelir. Çünkü biz haklının yanındayız. Çünkü biz eğilmeyiz, susmayız, vazgeçmeyiz” dedi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında ise Servet Yıldırım ve Adem Soytekin’in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği kaydedildi.

ADLİYE ÖNÜNE EYLEM ÇAĞRISI

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yönetim kurulu Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın dün sabah saatlerinde savcılıkça görüşmeye çağrıldıktan sonra tutuklanması sonrası olağanüstü toplanarak durumu değerlendirdi.

TBB, Pehlivan’ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ederek, 23 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanacaklarını duyurdu. TBB, bakanlık nezdinde bürokratik girişimlerde bulunulduğunu bildirirken, yaşananları ‘‘savunma makamına yönelik sistematik bir sindirme politikası’’ olarak nitelendirdi.

Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, TBB Başkanı Erinç Sağkan, ‘‘Hedef alınan yalnızca Av. Mehmet Pehlivan değil, savunma makamının kendisidir. Bu saldırı, yalnızca bir meslektaşımıza değil, hepimize yöneliktir. Hiç kimse şunu unutmasın: Savunma tarihi boyunca baskılara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek” dedi.

"ÇOCUKLARINIZI KORUYUN"

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’’nu, avukatı Mehmet Pehlivan’’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun. Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil. Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım. Bu kirli düzene boyun eğmeyeceğimi de kimse unutmasın! Bu karanlık elbet bitecek. Yeniden aydınlığa ulaşacağız. O gün geldiğinde, sadece adalet değil, onur, şeref ve haysiyet kazanacak” ifadelerine yer verdi.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, 139 sanıklı Saraçhane eylemleri davasını izledikten sonra Çağlayan’da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Çelik, ‘‘İstiyorlar ki muhalefetsiz bir Türkiye olsun. İstiyorlar ki sandığın sembolik olduğu bir Türkiye olsun. Olmayacak. Milletimizle birlikte meydan meydan sokak sokak çok güçlü bir biçimde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne soruşturmalar, ne davalar, ne gözaltılar, ne tutuklamalar bizi korkutamaz, susturamaz’’ dedi.

ÖZEL: HEMEN BENDEN BAŞLAT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’’nın etkin pişmanlıktan yararlananların baskı altında ifade verdiğine yönelik söylemler hakkında re’sen soruşturma başlatacak olmasına ilişkin ‘‘Hemen benden başlasın’’ yorumunda bulundu. Özel, şöyle konuştu:

‘‘Kadınların çocuklarıyla tehdit edildiğini bizzat dinlemişim. Şimdi buyursun resen soruşturmayı benden başlatsın. Hiç elini korkak alıştırma, soruşturmayı başlat. İtirafçı olamaya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunu söylediğinde bu soruşturmanın muhatabı ve cezalandırılananın da sen olacağını bil. Allah katında en büyük günahlardan biridir cuma namazının akabinde caminin avlusunda bunu sana hatırlatırım Allah katında birisini birine iftira atmaya zorlamak ve onu kendi özgürlüğüyle tehdit etmek günahların en büyüğü Ekrem Bey’in.’’

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı.

"AVUKATSIZ YARGILAMA OLMAZ"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına da değinen Özgür Özel şunları söyledi:

‘‘En kutsal mesleklerden biri avukatlıktır. Bir hakim var, karar verecek, bir savcı var savda bulunacak. Hakimsiz, savcısız yargılama yapılamayacağı gibi avukatsız da yargılama olamaz. Dün bir avukat tutuklandı, savunma tutuklandı. Hiçbir şeyi tanımadan, Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi olan bir konu. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın yaptığı, Adalet Bakanı’nı tanımamaktır.’’