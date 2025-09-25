Muhalefetten Gazze isyanı: Parlamentoyu işgal ettiler

Dış Haberler

İsrail’in saldırılarını tüm hızıyla sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan 50 teknelik Sumud Filosu’na dronlarla saldırı düzenlendi. Filodaki aktivistler, dronlardan ses bombaları ve kimyasallar atıldığını, iki teknenin hasar gördüğünü belirterek saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu.

Önceki gün ülke çapında genel grevlere ve protestolara sahne olan İtalya’da ise parlamentoda eylemlerdeki polis şiddetine ilişkin oturumda ortalık karıştı. Muhalefetteki dört partinin milletvekilleri, parlamentoda iktidar sıralarını işgal ederek BM Genel Kurulu için ABD’de bulunan Başbakan Giorgia Meloni’ye “görevinin başına dönerek” Filistin Devleti’ni tanıma ve sağ koalisyon hükümetine İsrail’e karşı acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise donanmaya ait bir fırkateynin filoya yardım etmek için görevlendirildiğini söyledi.