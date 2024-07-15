Muhalefetten hayvan katliamına hayır: Teklifi çekin, insanlık utancına imza atmayın

Sahipsiz sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacak kanun teklifinin görüşmeleri öncesinde Tarım Komisyonu üyesi muhalefet milletvekilleri, “Katliam yasasına ‘Hayır’ diyeceğiz” dedi. Ölümden değil yaşamdan yana olacaklarını kaydeden milletvekilleri AKP’ye, “Yeni bir insanlık utancına imza atmayın, teklifi geri çekin” uyarısında bulundu.

İktidarın, sokakta yaşayan köpeklerin uyutulmasını öngören kanun teklifi hazırlığı kamuoyunda infial yarattı. Türkiye’de hemen her kesim, iktidarın hazırlığına tepki gösterdi. AKP, tüm tepkilere karşın kanun teklifini TBMM’ye taşıdı. Sahipsiz sokak hayvanlarının katledilmesine neden olacak, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerinin 17 Temmuz Çarşamba günü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda başlayacağı bildirildi.

MUHALEFETTEN MÜCADELE VURGUSU

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun muhalefet partisi üyeleri, AKP’nin milletvekillerinin imzasıyla komisyona getirilecek teklife karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. CHP Milletvekilleri ve Tarım Komisyonu üyeleri Ayhan Barut, Ömer Fethi Gürer, İlhami Özcan Uygun, AKP’nin sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açacak yasa teklifine karşı olduklarını şu ifadelerle duyurdu:

>> Ayhan Barut: TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesiyim. Hem komisyonda, hem de Genel Kurul'da can dostlarımıza ölüm dayatan yasa teklifine karşı sonunu dek direneceğim. Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat.

>> Ömer Fethi Gürer: Öldürme veya uyutma kabul edilemez. Konuya kapsamlı çözüm önerilerimiz olacak.

>> İlhami Özcan Uygun: Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine karşı oyum, hayır.

İNSANLIK UTANCI

DEM Parti Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Nejla Demir de tepkisini dile getirdi. Yasa teklifinin, “İnsanlık utancı” olduğunu belirten ve “Bu utanca imza atmayın” tepkisini gösteren Demir, “Toplam 20 yıldır aşı, tedavi yapmayan, kısırlaştırma yapmayan, kaynak yaratmayan sanki siz değilmişsiniz gibi, zulmünüz karşısında kendini savunamayan canları hedef gösteremezsiniz” ifadelerini kullandı.