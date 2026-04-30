Muhalefetten ‘öne alınmış seçim’ yorumu: ‘Adaylık sorununu çözen’ olmayız

AKP ve MHP, siyasetteki erken seçim çağrılarına kapıyı kapattı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçimin takvime göre yapılacağını belirtirken AKP’nin ise seçim senaryosunu, “Erdoğan’ın yeniden adaylığına yönelik” şekillendirdiği ileri sürüldü.

CHP’liler, “Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açacak takvim” olarak nitelendirilen 2028 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleştirilecek bir seçimin erken seçim olmayacağını belirterek itiraz etti.

Türkiye’deki ekonomik kriz ve muhalefete yönelik yargı ablukasının derinleşmesi, erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Muhalefetin büyük oranda ortaklaştığı erken seçime iktidar cephesinden ise farklı değerlendirmeler geldi.

CHP’liler, Türkiye’deki ekonomik krizin ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ortaya çıkan tablonun seçmenin değişim talebini gösterdiğini savundu. Erken seçimin yalnızca siyasi bir tercih değil, “Demokratik bir ihtiyaç” olduğunu kaydeden CHP kurmayları, “Mevcut parlamenter aritmetik, toplumun beklentilerini karşılamıyor” diye konuştu.

“SANDIK 2026’DA GELMELİ”

CHP’liler, iktidar kanadından gelen, “Seçimler Ekim 2027 ya da 2028’in ilkbaharında yapılacak” açıklamasına yönelik de konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “2027’nin sonunda yapılacak seçim erken seçim değil, öne alınmış seçimdir” açıklamasının altını çizen partililer, “İktidar ısrarla sandıktan çıkıyor. Bir kişinin koltuğu için on milyonlarca insanın isyanı görmezden geliniyor” dedi. Ekim 2027’de yapılacak bir seçime ilkesel olarak karşı durduklarını ifade eden CHP’liler, “Sandık, bu yıl halkın önüne getirilmesi” değerlendirmesinde bulundu.

İKTİDARIN YAKLAŞIMI

AKP ve ittifak ortağı MHP ise seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda ortaklaştı. Seçim takviminin belli ve değişmez olduğunu belirten iktidar temsilcileri, “Gündem değiştirme çabası” olarak yorumlanan erken seçim tartışmaları ile “Yolsuzlukların gözden kaçırıldığını” ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sabit seçim takvimi yarattığını belirten AKP ve MHP ittifakı, “Siyasal istikrar için seçimlerin zamanında yapılması gerekiyor” görüşünü kayda geçirdi.

DEM PARTİ NE DİYOR?

DEM Parti’de ise erken seçim tartışmasının Kürt sorunu tartışmasından bağımsız yürümeyeceği görüşü ağırlık kazandı. Seçim tartışmalarının tek başına çözüm üretmeyeceğini savunan partililer, seçim tartışmalarının, “Nasıl bir siyasi dönüşüm yaşanacak?” sorusuna yanıt verilmeden sağlıklı yürütülemeyeceğini kaydetti. CHP’nin, “Ara seçim” ve “Erken seçim” taleplerinin siyaseten doğal ve anlaşılabilir olduğunun altını çizen DEM Parti kurmayları, “Hiçbir muhalefet partisi erken seçime karşı çıkmaz” diyerek ana muhalefet partisinin çağrısına destek verdi.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

Ancak AKP ve MHP’nin, “Zamanında seçim” planı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı noktasında düğümlendi. Ankara kulislerinde, “Erdoğan’ın yeniden adaylığı” için birden fazla senaryo dillendirilmeye başlandı.

ERKEN SEÇİM FORMÜLÜ

TBMM’nin, normal takvimden önce ama “Çok da erken olmayan” bir tarihte seçimlerin yenilenme kararı alacağı görüşü en çok ne çıkan görüş oldu. TBMM’de, normal takvimden hemen öncesi için seçim kararı alınabilmesi için AKP ve MHP’nin yanı sıra DEM Parti'nin de desteğine ihtiyaç duyulacağı kaydedilerek, “Çözüm süreci, erken seçim tartışmalarında belirleyici olacak” yorumunu yaptı.

CHP, İYİ Parti ve muhalefetteki değer partilerde bazı kurmaylar tarafından ise “Şeklen desteklenmeyecek” erken seçime yönelik, “Halkın lehineyse karşı durulmaz. İktidarı sandıkta yenme fırsatı nedeniyle Meclis kararı formülü tümden reddedilemez” görüşleri kayda geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açacak formüle evet denilmesine yönelik eleştirilerin de yapıldığı muhalefet partilerinde, “Hiçbir muhalefet partisi, iktidarın adaylık sorununu çözen aktör olmak istemez” değerlendirmeleri de yapıldı.

BirGün’e konuşan bir DEM Parti kurmayı ise parti içinde Erdoğan’ın yeniden adaylığına destek verme eğiliminin çok zayıf olduğunu vurguladı. Demokratik reform, kayyum politikaları ve belirsiz hale gelen çözüm süreci başlıklarında siyasi müzakere zemininin sağlanması halinde tavır değiştirilebileceğini belirten bazı DEM Partililer ise “Türkiye’nin seçime ihtiyacı olduğu kesin. Ama hayati önemde olan öncelik ise demokratikleşme” uyarısını dile getirdi.