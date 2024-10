Muhalefetten sandığa boykot

Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Kais Said’in demir yumrukla yönettiği Tunus’ta 5 muhalefet partisi, yarın düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimini boykot etme kararı aldı. Ülkede ana muhalefetteki siyasal İslamcı En Nahda hareketi de ağustos ayında seçimi boykot edeceklerini açıklamıştı.

SAİD’İN İKİNCİ DARBESİ

Tunus İşçi Partisi, Et-Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti yaptıkları ortak açıklamada seçimlerin “dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığını” vurguladı.

Halkı sandığı boykot etmeye çağıran Tunus İşçi Partisi lideri Hemma el-Hemmami, “Cumhurbaşkanı Said, ilk darbeyi (25 Temmuz 2021) gerçekleştirdikten sonra iktidarda kalabilmek için bu seçimler aracılığıyla ikinci bir darbeyi gerçekleştirmeye çalışıyor” dedi. Ülkede aralık ve şubat aylarında yeni anayasa kapsamında ilk kez birinci ve ikinci turları düzenlenen yerel seçimi halk boykot etmiş, sandığa katılım yüzde 12,5 seviyesinde kalmıştı.

ADAY GERGİNLİĞİ

Tunus Yüksek Seçim Kurulu (ISIE), seçim için 17 adaydan sadece Kais Said, Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal’ın başvurularını kabul etti. Adaylıkları reddedilen 3 isim karara itiraz ederken Tunus İdare Mahkemesi ise adaylıklarının önünde engel olmadığını belirtti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığını öne sürerek seçimlerin mevcut 3 adayla yapılacağını duyurdu.

Bu arada, adaylığı onaylanan Ayaşi Zamal'ın “sahte beyanda bulunmak” suçundan aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezası onandı. ISIE, Zamal’ın adaylığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta, Arap Baharı sonrası 2011’de ülkeyi 23 yıldır yöneten Zeynel Abidin Bin Ali’nin devrilmesinin ardından üçüncü kez cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek.

İlk kez 2019'da seçildiğinde Said, Arap Baharı'nı takip eden yıllarda Tunus'un genç demokrasisini rahatsız eden siyasi tartışmalar nedeniyle hayal kırıklığına uğramış halkı kazanmak için yolsuzlukla mücadele vaatlerine başvurmuştu. Ancak iktidarını sağlamlaştırmak için harekete geçen Said, 2021’de parlamentoyu askıya alırken anayasayı yeniden yazarak ülkeyi kararnamelerle yönetmeye başladı. Said, birçok kesim tarafından “darbe yapmakla” suçlanmıştı.

Muhalefet üzerindeki baskıyı giderek artıran Said, başta 2011’deki seçimin galibi siyasal İslamcı En Nahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi olmak üzere ideolojik yelpazeden siyasetçileri, akademisyenler ve gazeteciler dâhil birçok ismi tutuklattı.