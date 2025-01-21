Muhalefettense hapis, iktidardansa beraat!

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile DEM Partili belediye başkanları tutuklanıp birçok belediyeye kayyum atanırken önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen görev sürecine ilişkin açılan davadan ışık hızında “beraat” kararı çıktı.

Faruk Kıyım isimli bir yurttaş, sahibi olduğu arazi üzerindeki kaçak yapıları yıkmayıp göz yuman Üsküdar Belediyesi’nin önceki dönem yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kıyım, eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen ile dönemin belediye yöneticileri Bayram Kaya, Duran Kurnaz, Abdullah Ayaz ve Volkan Raşit Özcan’ın “Görevi kötüye kullanma” suçunu işlediklerini iddia etti.

Ancak ilk derece mahkemesi, Türkmen ile belediye yöneticileri hakkında beraat karar verdi. Kıyım, bu karara itiraz etti. İtirazı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi ise Hilmi Türkmen’in yeniden yargılanmasına karar verdi. Kararın gerekçesi ise “Türkmen’in ilk yargılamadaki duruşmada savunmasının alınmaması, yazılı şekilde beraat hükmü kurulmasının hukuka aykırı olması” şeklinde açıklandı.

‘İŞ MAKİNAMIZ YOKTU’ DEDİ

AKP’li Türkmen 12 Temmuz 2024’te İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. “İş makinalarının yıkım için yeterli olmadığını" iddia eden Türkmen, şunları söyledi:

“Ben 2014-2024 arasında iki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Üsküdar ilçe sınırları içerisinde bulunan Yavuztürk Mahallesi’ndeki taşınmaz içerisinde bulunan sitedeki yapıların yıkım kararı 1990’lı yıllarda Üsküdar Belediye Encümeni tarafından alınmıştı. Gerek benden önceki dönemde gerekse benim Belediye Başkanı olarak seçildiğim iki dönemde de Belediye Encümen kararını uygulamak için gerekli çabamız ve başvurularımız olmuştu. Yıkım kararı alınan sitede çok fazla sayıda bina ve oturan olduğu için belediyemizin imkânları ve mevcut iş makinalarımız binaları yıkmak için yeterli değildi. Bu konuda defalarca ihale açtık. Ancak ihaleye hiçbir şirket katılamadı. Yine İstanbul Valiliği nezdinde yıkım kararının yerine getirilmesi için başvuruda bulunduk, ancak bu başvurulardan da bir sonuç çıkmadı… Dolayısı ile görevi kötüye kullanma durumu yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.”

İKİNCİ DURUŞMADA BERAAT ÇIKTI

16 Aralık 2024'te yapılan ikinci duruşmada ise Hakim Ataün Kırca, “Suçun yasal unsurları oluşmadı” diyerek AKP’li Hilmi Türkmen’in beraatına karar verdi.

Kıyım’ın avukatı Onur Cingil ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Faruk Kıyım’ın tapulu arazisindeki işgalle ilgili 30 yıllık bir serüven, hukuki mücadele var. Önceki Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen döneminde hem yargı kararı kesinleşmişti, hem de bakanlık müfettişlerinin hazırladığı yıkımla ilgili tespitler vardı. Ancak belediye herhangi bir şekilde kararları uygulamadı. Bu kararın uygulanmama sebebi olarak ise yeterli aracın olmadığı söylendi. Kamu kurumları ile İBB, gereğinin yapılması için araç desteğini ya da teknik desteğin vereceğini söyledi. Fakat Türkmen yine bir işlem yapmadı” dedi.

CHP’LİYE BAŞKA AKP’LİYE BAŞKA

Cingil devam eden hukuki süreçte yaşananları şöyle anlattı:

“Suç duyurusunda bulunduk, soruşturma izni verilmedi. En sonunda Danıştay soruşturma izni verdi. Ardından yargılama başladı ama ilk yargılamada beraat kararı verildi. Buna itiraz ettik ve yeniden yargılamada da beraat çıktı. Şimdi yeniden bu karara itiraz ettik. Burada şunu söylemem lazım, eski Belediye Başkanı Türkmen’in çok açık bir şekilde ‘burayı yıkmayacağım' şeklinde beyanı var bize karşı ve bunu da inkar edemeyecektir, çünkü belgeli bir beyandır. Yıllarca görevini kötüye kullanan, yargı kararlarını uygulamayan, hukuka aykırı yıkımlar, encümen ve meclis kararlarına imza atan Türkmen’in Sayıştay raporlarına yansıyan hukuksuz ihaleleri de gündem olmuştu. New York savcılığına bile yansıyan uluslararası yolsuzluk yapmış bir kişi olan eski belediye başkanı hiçbir şekilde yargı tarafından gözaltına alınmadı, tutuklanmadı. Bu davada da anlattığım şekilde, yargı zırhıyla beraat etti. Şu an CHP’nin belediye başkanlarına yönelik görevden alma ve kayyum süreçleri sürüyor. Ancak bu beraat kararı onlarca hukuksuzluğu olan iktidar partisi mensubuna karşı bir çifte standart olduğunu gösteriyor.”