Muhalif medyanın ilan ve reklam ambargosu Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, muhalif basın-yayın organlarına kamu kurum ve kuruluşlarının reklam, ilan ve tanıtım vermemesini Meclis gündemine taşıdı.

Avşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından cevaplaması istemiyle konuya ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Önergede, ilgili mevzuat gereği kamu kurumlarının reklam faaliyetinin, kamu kaynağının kullanılması nedeniyle şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkelerine uygun olarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Avşar, kamu kaynağının ise etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik ilkelerine göre harcanması gerektiğini ifade etti.

Ancak, bu iktidar döneminde bütün ilkeler bir tarafa bırakılarak reklama ayrılan kaynak; halkın tercihi, haber alma hakkı ile bilgiye erişme özgürlüğü örselenerek, yüksek reyting ve kamu yararı görmezden gelinerek sadece bir kesime verilmesi vergi mükellefi milyonlarca insanı rahatsız ettiğini belirten Avşar, konuya ilişkin bir dizi soru sordu.

İlgili mevzuat hükümlerini hatırlatan Avşar, “Kamu kurum ve kuruluşlarının reklam, ilan ve tanıtım faaliyetleri; Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği, 6112 sayılı RTÜK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kamu kaynağı kullanılması nedeniyle şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkelerine uygun olarak yürütülür. Reklamlar, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımalı, örtülü reklam yasağına uymalı ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu denetimine tabi olmalıdır.”, şeklînde ifadelere yer verdi.

''HABER ALMA HAKKI VE BİLGİYE ERİŞME ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ''

Avşar, mevzuat hükümleri kapsamında kamu yararı, hizmet sunma ödevi, adil rekabet koşulları, kamu kaynaklarının etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleri gözetilerek kamu kurum ve kuruluşların reklam, ilan ve tanıtım faaliyetleri yapılması gerektiğini belirtti.

Avşar, halkın bilgi ve haber alma hakkı ile bilgiye erişme özgürlüğünü kullanarak tercih ettiği basın-yayın kurumlarının bu reklam, ilan ve tanıtım faaliyetlerinden yararlandırılmaması kamuoyu nezdinde büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.

''ADİL REKABET KOŞULLARINA ZARAR VERİLİYOR''

Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu uygulama hem basın-yayın organları arasında adil rekabet etme koşulları açısından büyük adaletsizlik yaratmakta hem de reytingi nispeten düşük mecralarda yayınlanması kamu yararı ve kaynakların yerinde kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.”

Avşar, kamu kurumlarının reklam, ilan ve tanıtımlarında ülkenin en az yarısının takip ettiği, reytingi en yüksek basın-yayın organlarına vermemeleri, ayrılan kaynağın tamamının TRT ve diğer bazı özel basın-yayın organlarına verilmesi vergi mükellefi milyonlarca insanı rahatsız ettiğini ifade etti.

''EŞİTLİK, ŞEFFAFLIK, ÖLÇÜLEBİLİRLİK İLKELERİ GÖZETİLMELİ''

Avşar, bu harcamaların hangi basın-yayın organlarına ne ölçüde dağıtıldığına ilişkin kamuoyundaki çeşitli iddiaları açığa kavuşturmak, kamu kaynaklarının dağılımında eşitlik, şeffaflık, ölçülebilirlik ve kamu yararı ilkelerinin gözetilmesi ve kamuoyunda oluşan rahatsızlığının giderilmesinin önemli olduğunu belirtti ve konuya ilişkin sorular sordu.

CHP'li Avşar tarafından sorulan sorular şu şekilde: