Muhalif tabanı bölme çabası

Politika Servisi

İktidar her güne yeni bir operasyonla başlamayı alışkanlık haline getirdi. Gazetecilerden sanatçılara, belediye başkanlarından sokak röportajında konuşan yurttaşlara dek herkes hedef tahtasına oturtuldu. Toplumun rızasını alma şansı kalmadığını gören rejim zor yoluyla iktidarının ömrünü uzatmaya, toplumun tüm kesimlerine gözdağı vermeye, yargı sopasıyla herkesi sindirmeye çalışıyor. Karşısında güçlü bir cephe gören rejimin derdi muhalefeti bölmek. PKK Lideri Öcalan’a Meclis’te konuş çağrısı yapan iktidar, yerel seçim için tabanda “kent uzlaşısı” yapan muhalefeti birbirinden uzaklaştırmaya, CHP’yi yalnızlaştırmaya çalışıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu. Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltı işlemleri ve aramaların sabah 06.00 itibarıyla başladığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile Üsküdar ve Şişli Belediyesi’nden meclis üyeleri bulunuyor.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İ.P. gözaltına alındı.

Bugünün BirGün'ü

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu hususu da nazara alındığında adı geçen şüphelilerin terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları anlaşılmış olup...’’ ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Zeydan’ın ‘‘örgüte yardım etmek’’ suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın sekizinci duruşması Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Zeydan, duruşmaya katılmadı. Kararın ardından Van Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan kalabalık önünde yaptığı açıklamada Zeydan, ‘‘Bu halkla baş edemeyenler yargı kumpaslarıyla bu halkın iradesine yeniden çökmeye çalışıyorlar’’ dedi. ‘‘Siyasi saiklerle açılan birçok dava ile Türkiye’nin, AİHM’de mahkum edildiğini söyleyen Zeydan, bugün verilen cezanın da ‘‘siyasi bir kumpas davası’’ olduğunu belirtti.

31 Mart sonrası ilk kayyum hamlesi Van Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleşmiş, tepkilerin ardından karar iptal edilmişti. (Fotoğraf: MA)

Abdullah Zeydan’ın avukatlarından olan Mehmet Emin Aktar, kararın siyasi olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Abdullah Zeydan o gün milletvekili olmasaydı soruşturmaya uğramayacak; bugün belediye başkanı olmasaydı bu ceza kabulü çıkmayacaktı.’’ Aktar, ‘‘hukuki olarak bu tür politik ceza davalarında, kanunu ihlal eden bir eylemin cezalandırılmadığını, siyasal tutum ve talebin cezalandırıldığını’’ savundu. Aktar, gerekçeli karar açıklandıktan sonra dosyayı Yargıtay’a götüreceklerini söyledi.

Zeydan’a verilen cezanın Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına yol açıp açmayacağı sorusuna Aktar, yasada yapılan değişiklikle bir soruşturma açılmasının dahi kayyum atamak için yeterli olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

‘‘Ancak son dönemdeki pratikler daha çok ceza kararları açıklandığında uygulanıyor. Hakkari’ye karar verilmeden kayyum atanırken, Mardin ve Batman’da davalar sürerken kayyum atandı. Siirt’e ise ceza kararından sonra kayyum atandı. Her yere ilişkin farklı bir pratik var.’’

Zeydan’a hapis cezası verilmesiyle ortaya çıkan kayyum tehlikesinin ardından halk belediye önünde nöbet çadırı kurdu.

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OPERASYONA TEPKİ YAĞDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik dün sabah saatlerinde yapılan operasyonlara tepki gösterdi. İmamoğlu, operasyonların CHP’nin seçimlerdeki başarısını hedef aldığını belirterek, ‘‘Partimizin rakiplerine 1 milyon oy fark atmasını sindiremiyorlar’’ dedi. Erken seçim vurgusu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlerden önce rutin işlerini yapan bu insanlar, seçim sonrası aniden ‘terörist’ ilan ediliyor. Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi. 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da 26 ilçe belediyesi kazanan, Büyükşehir seçimlerinde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza izin vermedik, vermeyeceğiz.’’

Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut yönetim anlayışından kaynaklanan sorunlar yaşadığını belirterek, hayat pahalılığı ve sosyal çürüme gibi sorunların faturasını halkın ödediğini ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şu tepkiyi gösterdi: ‘‘Bir operasyon sabahına daha uyandık. Öcalan’ı Meclise çağıran, yerine kayyım atadıkları Ahmet Türk’le müzakere heyeti kapsamında görüşenler; kent uzlaşısı kapsamında seçildikleri iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmışlardır. Her zaman olduğu gibi, sabah saatlerinde operasyonla eş zamanlı yapılan savcılık açıklamasıyla, masumiyet karinesi çiğnenerek, sözü edilen kişilerin soruşturma aşamasında suçlu ilan edilmesi yöntemi kullanılmıştır. Demokratik hukuk devletinin işleyişine aykırı amaç ve yöntemlerinizi biliyoruz. Emniyet ve adliye koridorlarından siyaset dizayn edilemez. Bu millet baskılarla yıldırılamaz, mutlaka demokrasi ve hukuk kazanacak."

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‘KENT UZLAŞISI’NA DEVAM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatimoğulları, partisinin Meclis’te düzenlediği grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarsa bulundu. Bugün sabah saatlerinde İstanbul’da belediyelere düzenlenen ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonları hakkında konuşan Hatimoğulları, ‘‘Siyasi darbedir. Bir kez daha bir siyasi darbeye uyandık. ‘Kent Uzlaşısı’, birlikte yaşamın formülüdür’’ dedi. Hatimoğulları, ‘‘Biz, Kürt ve Türk kardeş olsun dediğimiz için suç işlemedik. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. ‘Kent Uzlaşısı’nı inşa etmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu. DEM Parti’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası hakkında konuşan Hatimoğulları, ‘‘Bu karar Van halkının iradesini tanımama kararıdır. Van’da tarihi bir başarıya imza atmışız. Bu halka verilen cezadır. Bunu asla kabul etmeyiz. Bunun ilk denemesi mazbata verilirken yapılmıştı. Ey iktidar, bu uygulamalarınla diyalogdan dönmek için bahane mi arıyorsun?’’ ifadelerini kullandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yapacağı belirtilen çağrıya ilişkin konuşan Hatimoğulları, şunları söyledi: ‘‘Sayın Öcalan, tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrı barış ve demokrasiye duyarlı. Bizler DEM Parti olarak bu çağrıyı yapmadan önce buluşmalar gerçekleştirdik. Bu görüşmelerden umutluyuz. Bütün farklı kesimlerle yaptığımız görüşmelerde barış olmalı denildi. 100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın yol haritası açıklaması şarttır.’’

Fotoğraf: AA

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VAN’DA EYLEM VE ETKİNLİKLERE YASAK

Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. Konuya ilişkin Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, yasak gerekçesi şu ifadelerle aktarıldı: “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni sağlamak…” Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi önünde protestolar sürerken belediye binası önünde toplanan kalabalık için alana çadır kuruldu.