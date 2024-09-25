Muhalifler bir bir idam ediliyor
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Ordunun 2021 yılında yönetime el koyduğu Myanmar'da, darbe karşıtlarının idam edildiği belirtildi. Cuntaya tepki gösteren insan hakları örgütleri, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Women’s Peace Network adlı sivil toplum kuruluşu, Maung Kaung Htet ve eşi Chan Myae Thu'nun 23 Eylül'de sabah 4'te idam edildiğini duyurdu.
Cuntanın dün 5 kişiyi daha idam ettiği aktarıldı. BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian da, Myanmar'da kamuya kapalı görülen davalarda verilen idam cezalarına ilişkin infaz planlarına tepki göstererek, bunun ciddi bir uluslararası suç teşkil edebileceğini bildirdi.