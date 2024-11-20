'Muhammed Ali' oyunu, Baba Sahne'de prömiyer yaptı
Yolcu Tiyatro'nun yeni oyunu 'Muhammed Ali', tiyatroseverler ile buluştu.
Oyun, 18 Kasım Pazartesi akşamı Baba Sahne'de prömiyer yaptı.
Turgay Korkmaz'ın yazıp yönettiği oyunda, Erdem Kaynarca sahne alıyoru.
Oyunun künyesi şöyle:
Yazan-Yöneten: Turgay Korkmaz
Süpervizör: Ersin Umut Güler
Oynayan: Erdem Kaynarca
Dramaturji: Sinan Akcan
Koreografi: Tuğçe Ulugün Tuna
Dekor ve Işık Tasarımı: Yasin Gültepe
Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya
Müzik: Peyk, Emre Gülbüz
Yürütücü Yapımcı, Yardımcı Yönetmen: Emre Can Sancar
Danışman: Süreyya Su
Reji Asistanı: Hira Nur Güven
Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu
Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin, Saygın Serdaroğlu
Afiş Fotoğrafı, Teaser: Ulaş Beşoklar
Oyunun programı şöyle:
30 Kasım Cumartesi - 20:30 - Sahne Pulchérie
24 Aralık Salı - 20:30 - Zorlu PSM %100 Studio
27 Aralık Cuma - 20:30 - Sahne Pulchérie