Muhammed Furkan Özbek kimdir? Halterci Muhammed Furkan Özbek nereli? Muhammed Özbek’in hayatı ve başarıları

2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’yi halterde temsil eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek kim? Muhammed Furkan Özbek nereli?

Türkiye’nin milli haltercisi Muhammed Furkan Özbek, Türkiye’yi Paris 2024 yaz olimpiyatlarında temsil ediyor. Peki, Muhammed Furkan Özbek kimdir? Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında, Muhammed Furkan Özbek nereli? Detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK NERELİ

4 Ocak 2001’de Yozgat’ta dünyaya gelen Muhammed Furkan Özbek, ASKİ Spor Kulübü’nün sporcusu olarak antrenörleri Gökhan Kuşçuoğlu ve Mehmet Doğan’ın liderliğinde 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlandı.

1,63 metre boyunda ve 73 kilodaki milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Türkiye’yi olimpiyatlarda halterde 73 kiloda temsil ediyor.

TOKYO’DA DA YARIŞTI

Sporcu Muhammed Furkan Özbek, Türkiye’yi Tokyo 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da temsil etmişti. 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 142 kiloyu kaldırmıştı. Silkmede ise sporcu 173 kilo engeline takılmıştı. Buna karşın Muhammed Furkan Özbek için Tokyo 2020 olimpiyatları önemli bir olimpiyat deneyimi olarak sporcunun kariyerinde yer aldı.

ÖZBEK’İN FORM DURUMU

2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde konuşan Milli Halter Muhammed Furkan Özbek, kendisini hiç olmadığı kadar formda hissettiğini, antrenmanlarda ulaştığı derecelerin şu an kariyerindeki en iyi dereceler olduğunu ifade etmişti.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK’İN BAŞARILARI