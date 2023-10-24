Muhammed Gimri, dünya şampiyonu oldu

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Muhammed Gimri, dünya şampiyonu oldu.

U23 Dünya Güreş Şampiyonasında Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da Serbest Stilde Muhammed Gimri, finalde Moldovalı Ion Demian’ı 4-3 yenerek altın madalya kazandı. Gençler ve U23 Avrupa ikincisi Muhammed Gimri 92 kg’da Japon rakibi Satoshi Miura’yı 12-4, çeyrek finalde U23 dünya 2.’si ABD’li Jacop Thomas Cardenas’ı 10-1 yendi. Yarı finalde de Hintli rakibi Prutviraj Babasaheb Patil’i 8-5 yenerek finale yükseldi. Gençler Avrupa şampiyonu Moldovalı Ion Demian ile finalde karşılaşan Gimri, zorlu müsabakada 4-3 galip gelerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Muhammed Gimri, bu altın madalya ile U23’te Serbest Stilde ilk altın madalya alarak tarihte yerini aldı.

İlk kez 2017 yılında düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonasında Grekoromende Burhan Akbudak ve Fatih Cengiz, Kadınlarda Evin Demirhan, dünya şampiyonu olmuştu. Sonraki yıllarda da Grekoromende Cengiz Arslan, Kerem Kamal ve Fatih Bozkurt; Kadınlarda Buse Tosun ile geçen yıl da Nesrin Baş, dünya şampiyonu oldu.