Muhammed Salah iddiası: "Galatasaray da devrede"

Liverpool’da Mohamed Salah’ın takımdaki konumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Mısırlı futbolcunun yaptığı açıklamalar sonrası Avrupa ve Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin transfer ihtimalini yakından takip ettiği konuşuluyor.

İtalyan Corriere dello Sport kaynaklı olarak aktarılan haberde, Galatasaray’ın da Salah’ın menajeriyle temas kuran kulüpler arasında yer aldığı öne sürüldü.

LIVERPOOL BONSERVİS İSTİYOR

Aynı iddiada sarı-kırmızılıların yıllık 15 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olabileceği, Liverpool’un ise olası bir ayrılıkta yüksek bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi. Salah’ın maaş talebinin ise 20 milyon euro seviyelerine çıkabileceği ileri sürüldü.

Salah cephesindeki tartışmanın arka planında ise oyuncunun son haftalarda kenarda kalması ve buna yönelik tepkisi var. Reuters’in haberine göre Salah, Leeds United maçı sonrası kulübün kendisini “otobüsün altına attığını” hissettiğini söyleyerek hem kulübe hem teknik direktör Arne Slot’a yönelik rahatsızlığını açıkça dile getirmişti.

Öte yandan Salah’ın Liverpool’la sözleşmesi konusunda tablo net: Reuters’e göre yıldız oyuncu Nisan 2025’te kontratını 2027’ye kadar uzattı. Bu nedenle olası bir transferin, ancak kulüplerin anlaşmasıyla ve yüksek bir maliyetle mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

Liverpool Menajeri Slot ise son günlerde gerilimin büyütülmemesi gerektiğini savunarak, Salah’la konuştuğunu ve oyuncunun takım için hâlâ önemli bir parça olduğunu söylemişti.