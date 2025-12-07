Muhammed Salah'ın isyanı: "Haftaya son maçıma çıkıyorum"

Premier Lig'de Liverpool’un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada oyuna dahil edilmeyen Muhammed Salah, maçın ardından Norveç’in TV2 kanalına yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.

Mısırlı yıldız, hem teknik direktör Arne Slot’a hem de kulüp yönetimine yönelik sert ifadeler kullanırken, ayrılık ihtimalini de açık açık dile getirdi.

Karşılaşma sonrası tribünlere yönelerek taraftara el sallayan Salah’ın bu görüntüsü İngiliz basınında “veda turu” olarak yorumlandı. Deneyimli futbolcunun sözleri ise bu yorumu güçlendirdi.

“SANKİ BENİ KULÜBÜN ÖNÜNE ATTILAR”

33 yaşındaki yıldız oyuncu, yaşadıklarına büyük bir hayal kırıklığıyla yaklaştığını belirterek, “İnanamıyorum. Bu kulüp için yıllardır her şeyimi verdim. Özellikle geçen sezon bunu herkes gördü. Buna rağmen üç maçtır yedek kulübesindeyim. Nedenini bilmiyorum. Kendimi adeta kulübün önüne atılmış gibi hissediyorum” diye konuştu.

Teknik direktör Arne Slot ile ilişkisine dair soruları da yanıtlayan Salah, “Arne Slot ile daha önce aramız iyiydi. Bir anda her şey değişti. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Kulüpte birilerinin beni artık istemediğini düşünüyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Yaz döneminde kendisine çeşitli vaatlerde bulunulduğunu ifade eden yıldız futbolcu, “Yaz boyunca kulüp bana birçok söz verdi ama şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi. Üç maçtır yedek kalıyorum. Bu durumu kabul etmem mümkün değil” dedi.

"SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM"

Brighton karşılaşmasına da değinen Salah, bu maçın kendisi için özel bir anlam taşıyabileceğini belirtti:

“Bu kulübü her zaman sevdim, çocuklarım da sevmeye devam edecek. Annemi arayıp Brighton maçına gelmesini söyledim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama atmosferin tadını çıkaracağım. Ardından taraftara veda edeceğim çünkü Afrika Uluslar Kupası’na gideceğim. Sonrasında neler olacağını ben de bilmiyorum.”

“Brighton maçı son maçın olabilir mi?” sorusuna ise, “Futbolda ne olacağı belli olmaz. Ama bu durumu kabullenemiyorum. Bu kulüp için çok şey yaptım” yanıtını verdi.

Salah açıklamalarının devamında, artık kendini ispatlamak gibi bir kaygı taşımadığını vurgulayarak, “Her gün pozisyonum için savaşmak zorunda değilim çünkü bunu zaten yıllar içinde hak ettim. Kimseden büyük değilim ama bu formayı hak ettiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Premier Lig’de kendisine karşı çifte standart uygulandığını savunan Salah, şu sözlerle tepkisini sürdürdü:

“Premier Lig’e geldiğimden bu yana bu jenerasyonda en fazla gol atıp en çok asist yapan oyuncuyum. Bir dönem Harry Kane 10 maç gol atamadığında herkes onun tekrar gol atacağını söylüyordu. Ama konu Salah olunca ‘yedek kalmalı’ deniyor. Üzgünüm Harry ama bu da bir gerçek.”

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ise Salah’ın yedek kalmasıyla ilgili eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Salah’ı yedek bırakmak kolay bir karar değil. O dünya çapında bir oyuncu. Ancak benim görevim sahaya en doğru kadroyu sürmek. Skoru korumamız gereken bir maçtı. Ayrıca Salah önümüzdeki hafta Afrika Uluslar Kupası’na gidecek. Kısa vadeli planlarımızda bunu da dikkate almak zorundayız. Önümüzde Inter maçı var.”

Muhammed Salah, Liverpool formasıyla bugüne kadar 420 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 250 gol, 116 asist üreten Mısırlı yıldız; Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FA Cup, 2 Lig Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı. Ayrıca İngiltere’de üç kez “Yılın Futbolcusu” ödülünü kazandı.