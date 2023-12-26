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Muhammed Salah'tan Gazze mesajlı Noel paylaşımı

Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, bu yılki Noel paylaşımında İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekti. Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.

Spor
  • 26.12.2023 12:08
  • Giriş: 26.12.2023 12:08
  • Güncelleme: 26.12.2023 12:18
Kaynak: Haber Merkezi
Muhammed Salah'tan Gazze mesajlı Noel paylaşımı
Fotoğraf: DepoPhotos

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, X (Twitter) hesabından Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını hatırlattı.

Noel'in, ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah,"Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" mesajını paylaştı.

Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" ifadelerini kullandı. 

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