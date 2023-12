Muhammed Salah'tan Gazze mesajlı Noel paylaşımı

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, X (Twitter) hesabından Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını hatırlattı.

Noel'in, ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah,"Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" mesajını paylaştı.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST