Muhammed Salah yine yedek: Liverpool'da kriz büyüyor

Liverpool'da Muhammed Salah krizi her geçen gün büyüyor. Mısırlı yıldız oyuncu, Kırmızılar'ın Brighton & Hove Albion'la oynayacağı maça yedek kulübesinde başlayacak. Salah, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Inter maçında kadroya alınmamıştı.

Liverpool Menajeri Arne Slot, Salah ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek."

SALAH NELER SÖYLEMİŞTİ

Salah ise takımın Leeds United'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından şunları söylemişti:

"Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu.

Bu kulübü her zaman sevdim, çocuklarım da sevmeye devam edecek. Annemi arayıp Brighton maçına gelmesini söyledim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama atmosferin tadını çıkaracağım. Ardından taraftara veda edeceğim çünkü Afrika Uluslar Kupası’na gideceğim. Sonrasında neler olacağını ben de bilmiyorum."