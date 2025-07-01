Muhammed Yakut, Almanya'da öldü

Almanya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Muhammed Yakut, tahliye edilmesinden iki gün sonra ‘kalp krizi’ nedeniyle öldü.

"Delilerin Delisi" isimli X hesabı ve YouTube kanalından siyasi isimlere ilişkin iddialarda bulunan Yakut için Interpol, Mayıs 2023’te kırmızı bülten çıkarmıştı. Yakut, Eylül 2023’te İspanya’nın kuzeyinde Santander kentinde polislerce yakalanmıştı. Yakut’un serbest bırakıldığı ve Almanya’ya gittiği belirtilmişti.

Habertürk'ün aktardığına göre Almanya’da tutuklu bulunan Yakut tahliye olduktan iki gün sonra kalp krizi geçirerek öldü.

Haberde Yakut’un cenazesinin Diyarbakır’a getirileceği belirtildi.

SUİKAST GİRİŞİMİ NEDENİYLE CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Öte yandan halktv.com.tr, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal ile görüşmeye giderken tutuklanan Muhammed Yakut'un 'suikast girişimi' nedeniyle başka bir cezaevine nakledildiğini yazdı.

Kuzey Kıbrıs'ta 2022'de öldürülen yasa dışı bahis baronu ve kumarhaneci Halil Falyalı'nın eski muhasebecisi Cemil Önal, 1 Mayıs'ta Hollanda'da öldürülmüştü.