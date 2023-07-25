Muhammet Taha Şahin, Çaykur Rizespor ile anlaştı

Manisa Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muhammet Taha Şahin’in Çaykur Rizespor ile anlaştığını duyurdu.

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, oyuncusu Muhammet Taha Şahin’in Çaykur Rizespor ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

22 yaşındaki genç sağ bekin önümüzdeki sezon Süper Lig’de forma giyeceği öğrenilirken, sağlık kontrolleri sonrası kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Muhammet Taha Şahin’in transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlamıştır. Muhammet Taha Şahin’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.