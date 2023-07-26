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Muhammet Taha Şahin, Çaykur Rizespor’da

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Manisa FK’dan Muhammet Taha Şahin’i transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 17:17
  • Giriş: 26.07.2023 17:17
  • Güncelleme: 26.07.2023 17:17
Kaynak: İHA
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Muhammet Taha Şahin, Çaykur Rizespor’da

1 sezonluk aranın ardından Trendyol Süper Lig’e yükselen yeşil-mavili ekip transferini duyurdu. Manisa FK Kulübü ile yapılan mutabakat sonucu anlaşmaya varılan 23 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin sağlık kontrolleri sonrası kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor’umuz Muhammet Taha Şahin’in transferi için Manisa FK ve futbolcu ile anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi. 

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