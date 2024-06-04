Muharrem Erkek mal varlığını açıkladı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve eşi Özen Algönül Erkek’e ait mal varlığı beyanı, belediyenin resmi internet sitesinden açıklandı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, mal varlığını açıkladı.

Muharrem Erkek’in eşi Özen Algönül Erkek’e ait mal varlığı beyanı da Çanakkale Belediyesi resmi internet sitesinden duyuruldu.

Konuya ilişkin nisan ayında gerçekleşen yeni dönem ilk Belediye Meclis Toplantısı’nda açıklamada bulunan Erkek, Çanakkale halkı adına hizmetle geçecek olan yeni beş yıllık dönemde temel anlayışın kamu yararı olacağını, bu doğrultuda katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik konularına da hassasiyetle önem verileceğini açıklamıştı.

Aynı toplantıda Erkek, hesap verilebilirlik konusunun kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, “Belediye Başkanı olarak hem kendi kişisel mal varlığımı hem eşimin mal varlığını her yıl düzenli olarak Çanakkale halkıyla paylaşacağım. Bunları hesap verilebilirlik adına, yerel demokrasi adına özenle yerine getireceğiz” demişti.