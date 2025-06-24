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Muharrem İnce: Bütün yol arkadaşlarımı CHP'ye üye olmaya davet ediyorum

Memleket Partisi Genel Başkanlığından ayrılarak CHP'ye katılan Muharrem İnce, Memleket Partisi üyelerini CHP'ye katılmaya davet etti.

Güncel
  • 24.06.2025 21:55
  • Giriş: 24.06.2025 21:55
  • Güncelleme: 24.06.2025 22:12
Kaynak: ANKA
Muharrem İnce: Bütün yol arkadaşlarımı CHP'ye üye olmaya davet ediyorum
FOTOĞRAF: ANKA

Memleket Partisi Genel Başkanlığından ayrılarak CHP'ye katılan Muharrem İnce, Memleket Partisi üyelerini CHP'ye katılmaya davet etti.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum. Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!"

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