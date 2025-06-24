Muharrem İnce: Bütün yol arkadaşlarımı CHP'ye üye olmaya davet ediyorum

Memleket Partisi Genel Başkanlığından ayrılarak CHP'ye katılan Muharrem İnce, Memleket Partisi üyelerini CHP'ye katılmaya davet etti.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum. Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!"