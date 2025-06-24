Muharrem İnce, CHP'ye döndüğünü açıkladı: Bugün rozeti takılacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dönüş kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

İnce, mesajında “Birleşe birleşe kazanacağız” ifadelerine yer verirken, paylaşımına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mektubu da ekledi.

Ekrem İmamoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda İnce’ye hitaben, geçmişte yürütülen siyasi operasyonlara karşı verdiği dayanışma için teşekkür etti.

Mektubunda İnce’nin CHP’ye dönüş kararını “kıymetli ve önemli” olarak niteleyen İmamoğlu, bu kararı “amasız, pazarlıksız ve ayrıştırmadan” alınmış bir adım olarak değerlendirdi.

İNCE'YE ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK

İnce, bugün yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yeniden CHP'ye katılacak. İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.

Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.