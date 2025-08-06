Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin ve bürokratların diplomaları araştırılsın
CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil tüm siyasetçi ve diplomatların diplomalarının araştırılması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: ANKA
CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin ve bürokratların diplomalarının araştırılmasını talep etti.
İnce sosyal medya hesabından sahte diploma iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. İnce şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, bu sahte diploma skandalından kurtulmalıdır. Sahte diplomalılar detaylıca araştırılmalı ve bu rezalet en kısa sürede sona erdirilmelidir. Tuğla çekilmeli, altında kim kalıyorsa kalmalıdır!
Ben Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik / Kimya Öğretmenliği bölümü (4 yıllık Lisans) mezunuyum ve meydan okuyorum; Cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin ve bürokratların diplomaları araştırılsın, kimin sahte kimin gerçek ortaya çıkarılsın!"