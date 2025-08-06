Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin ve bürokratların diplomaları araştırılsın

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin ve bürokratların diplomalarının araştırılmasını talep etti.

İnce sosyal medya hesabından sahte diploma iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. İnce şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bu sahte diploma skandalından kurtulmalıdır. Sahte diplomalılar detaylıca araştırılmalı ve bu rezalet en kısa sürede sona erdirilmelidir. Tuğla çekilmeli, altında kim kalıyorsa kalmalıdır!

Ben Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik / Kimya Öğretmenliği bölümü (4 yıllık Lisans) mezunuyum ve meydan okuyorum; Cumhurbaşkanı dahil tüm siyasetçilerin ve bürokratların diplomaları araştırılsın, kimin sahte kimin gerçek ortaya çıkarılsın!"