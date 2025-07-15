Muharrem İnce'den Bakan Tekin'e: Koltuğundan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun

Muharrem İnce, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirileri nedeniyle kendisini hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıt verdi.

Tekin'in "sahibine yaranarak koltuğunu garantilemeye çalıştığını" söyleyen İnce, "Senin görevin siyaset yapmak değil çocuklara eşit ve nitelikli eğitim verilmesini sağlamak. Altını pislettiğin Bakanlık koltuğundan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun. Hırsızlığınızın sınırı yok bunu en çok gençler biliyor" ifadelerini kullandı.

İnce, X hesabından yaptığı paylaşımda LGS sonuçlarını bağımsız bir komisyonun incelemesi talebine de yanıt verilmediğini anımsattı. Bakan Tekin'e "LGS birincileri hangi okullardan açıklamadın! LGS sonuçlarını bağımsız bir komisyon incelesin dedim, sağır kaldın!" sözleriyle tepki gösteren İnce, "Senin görevin siyaset yapmak değil çocuklara eşit ve nitelikli eğitim verilmesini sağlamak. Altını pislettiğin Bakanlık koltuğundan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun" diye konuştu.

"HIRSIZLIĞINIZIN SINIRI YOK"

İnce'nin açıklaması şöyle:

"Akılsız, düzeysiz ve Tekinsiz Yusuf, sahibine yaranarak koltuğunu garantilemeye çalışmak yerine; önce okullara sabun koy, sonra Milli Eğitim’den gelen pis kokuları temizle. Sınavlarında şaibe, mülakatlarında torpil, okullarında ideolojik dayatma var. Senin görevin siyaset yapmak değil çocuklara eşit ve nitelikli eğitim verilmesini sağlamak. Altını pislettiğin Bakanlık koltuğundan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun. Hırsızlığınızın sınırı yok bunu en çok gençler biliyor. LGS birincileri hangi okullardan açıklamadın! LGS sonuçlarını bağımsız bir komisyon incelesin dedim, sağır kaldın! Yaptığın sınava güveniyorsan önce bunları yap!"

Akılsız, düzeysiz ve Tekinsiz Yusuf, sahibine yaranarak koltuğunu garantilemeye çalışmak yerine; önce okullara sabun koy, sonra Milli Eğitim’den gelen pis kokuları temizle. Sınavlarında şaibe, mülakatlarında torpil, okullarında ideolojik dayatma var.

Senin görevin siyaset… — Muharrem İNCE (@vekilince) July 15, 2025

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin, LGS kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirilerini hedef almış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey, 'sınavın soruları sızdırıldı'. Saat 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının saat 11.57'de, emniyet kayıtlarında da öyle, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın saat 11.57'de paylaşılan soruların 'sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar.

Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Şimdi o kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki mesela diyor ki 'Ben etrafımda bir iki kişiye sordum, sınav çok zor geçti dediler ama 719 tane birinci çıktı'. Peki, ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda 'çocuklar, bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak. Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka materyale ihtiyacınız olmayacak' dedik. Sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olağan dışı bir durumsa, bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman."