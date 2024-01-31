Muharrem İnce'den CHP'ye 'Karşıyaka' yanıtı

CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nı istediği belirtilen Muharrem İnce, "Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalar. 2018'de başka partiden (İYİ Parti) 5'inci sıra milletvekili adayı olan birine vermişler. Yazık, günah, eşe dosta dağıtıyorlar" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de CHP'den bir metropol ilçe belediye başkanlığı istediklerini belirterek, "Karşıyaka'yı istemişiz, sen de açıklamışsın vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalar. 2018'de başka partiden (İYİ Parti) 5'inci sıra milletvekili adayı olan birine vermişler. Yazık, günah, eşe dosta dağıtıyorlar" dedi.

‘SENİN MİLLETVEKİLİ YAPTIĞIN ADAM KARŞINA GEÇMİŞ'

CHP sözcülerinin, AKP adaylarına karşı en güçlü adayın desteklenmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına değinen İnce, muhalefetin 'bizden başka kimse aday olmayacak' derdinde olduğunu belirterek, "CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir adayı oluyor. 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti' diyor. Onur yok, ilke yok, sonra 'Memleket Partisi aday çıkaramazsın.' Senin milletvekili yaptığın adam senin karşına geçmiş, 'İstanbul'un 5 yılı boşa geçti' diyor. Evet, bu Erdoğan ve iktidar değişmeli ama en önce bu muhalefet değişmeli. Bu muhalefet değişmeden Türkiye'nin kaderi değişmez" dedi.

'KARŞIYAKA' TARTIŞMASI

İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığının Memleket Partisi'ne verilmesi isteğini, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kamuoyuna açıklamasına değinen İnce, şöyle konuştu:



"Karşıyaka'yı istemişiz, sen de açıklamışsın vermemişler. Kime vermişler? CHP'nin evladına mı vermişler? Keşke öyle yapsalar. 2018'de başka partiden 5'inci sıradan milletvekili adayı olan birine vermişler. Yazık, günah eşe dosta dağıtıyorlar. Memleket Partisi, sizden bir şey istemiş; siz de vermemişsiniz, adam bunu söylemeye utanır. Bunlarda biraz yüz olsa utanır. Memleket Partisi, size çok iyi niyetli davranmış."

'İSTANBUL ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin, "Merkez Yönetim Kurulumu'zda bunu görüştük. Bugün İstanbul'dan 2 aday açıklayacağız. 39 ilçeyi de tamamladığımızda ilçelerle birlikte İstanbul adayımızı İstanbul'da açıklayacağız. Henüz açıklamak istemiyoruz" diye konuştu.

24 ADAY AÇIKLANDI

İnce, 24 ilçe belediye başkan adayının da ismini açıkladı. Buna göre; Memleket Partisi'nin belirlenen ilçe belediye başkan adayları ve seçim bölgeleri şu şekilde:

Adana Sarıçam Belediyesi için Dilek Tepe, Afyonkarahisar Dazkırı Belediyesi için Özkan Öztuğ, Ankara Etimesgut Belediyesi için Ömer Özdoğan, Ankara Pursaklar Belediyesi için Murat Aslandoğdu, Ankara Sincan Belediyesi için Ziya Kirzuk, Ankara Elmadağ Belediyesi için Esra Gündoğan Murat, Ardahan Çıldır Belediyesi için Turgay Şirin, Artvin Arhavi Belediyesi için Abdulkerim Akkaya, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi için İbrahim Dönmez, İstanbul Esenyurt Belediyesi için Tanju Karakuş, Kahramanmaraş Afşin Belediyesi için Mehmet Ceren, Kahramanmaraş Andırın Belediyesi için Durmuş Karakaş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi için Erdal Çifti, Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi için Nursel Pekcan, Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi için Halil İbrahim Kuruçay, Konya Ereğli Belediyesi için Mahmut Elihayrat, Konya Karapınar Belediyesi için İbrahim Şimşeker, Konya Karatay Belediyesi için Adem Demir, Konya Meram Belediyesi için Hamdi Ak, Konya Selçuklu Belediyesi için Mehmet Koçer, Malatya Yeşilyurt Belediyesi için Samet Fırat Özkaş, Mersin Mut Belediyesi için Fikret Çayır, Samsun İlkadım Belediyesi için Yeşim Emriye Kadıoğlu, Yozgat Bahadın Belediyesi için Sami Eroğlu.