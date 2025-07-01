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Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Geçtiğimiz hafta CHP'ye dönen Muharrem İnce, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Güncel
  • 01.07.2025 17:10
  • Giriş: 01.07.2025 17:10
  • Güncelleme: 01.07.2025 17:14
Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dönen Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İnce, ziyaretinin ardından İmamoğlu'nun mesajını da X hesabı üzerinden paylaştı.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir. İktidar ortaya koyduğu bütün hamleler kurumlarımıza, toplumsal bütün değerlerimize, hırsı ve ihtirası üzerinden derin hasarlar vermektedir. Buna son vereceğiz. Önce adalet! Önce hürriyet! Sonra bereket!"

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