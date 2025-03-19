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Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına "Bugün yapılan operasyonlar hukuk devleti değil guguk devleti operasyonlarıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

Güncel
  • 19.03.2025 14:14
  • Giriş: 19.03.2025 14:14
  • Güncelleme: 19.03.2025 14:21
Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Bugün yapılan operasyonlar hukuk devleti değil guguk devleti operasyonlarıdır" dedi.

İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

İstanbul Üniversitesinde İmamoğluna destek eylemi yapan öğrencilere polis engeli!
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