Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, saat 16.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmezken görüşmenin ardından Muharrem İnce'nin basın mensuplarının sorularını cevaplayacağı bildirildi.
Muharrem İnce, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.