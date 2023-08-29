Muharrem İnce'den muhalefete ittifak çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İnce, muhalefet partilerine, üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sözlerine iktidara yönelik eleştirilerle başlayan Muharrem İnce, mayıs ayında yapılan seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

3. yol önerenlere 'karalama kampanyası' düzenlendiğini savunan İnce, Altılı Masa'daki görüşmeleri ve bakanlık pazarlıklarının yanı sıra Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi. İnce, "Yüzde 1 oyu olmayan partilere 38 milletvekili verildi. İki büyükşehir belediye başkanı 'Kazanıyoruz' diye ortalarda gezip 4 ay kendi şehirlerine uğramadı" dedi.

Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu ve bunun koltuk meselesi olmadığını belirten İnce, "Değişim demek bir kişinin gidip başkasının gelmesi değil, siz de onun yardımcısı olmaya adaydınız, önemli olan zihniyet değişimidir" dedi.

MUHALEFETE İTTİFAK ÇAĞRISI

Muhalefet partilerine seslenen ve üyelik üzerinden ittifak çağrısı yapan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir.

CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."

2 ADAYI AÇIKLADI

Muharrrem İnce, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde partisinin iki belediye başkan adayını da açıkladı. İnce, Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ali Çetinkaya'nın ise Nazlli Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyeceklerine de yanıt veren İnce, "Gönül 81 ilde de seçime girmek ister ama o kadar yapımız olur mu, onu henüz bilmiyorum" dedi.